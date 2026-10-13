Farkındalık eğitimiyle Beytüşşebap'ta meme kanserinde erken tanının önemi vurgulandı

Eğitimle erken teşhise dikkat çekildi

Beytüşşebap Toplum Sağlığı Merkezi tarafından düzenlenen meme kanseri farkındalık eğitiminde, katılımcılara hastalığın erken evrede yakalanmasının tedavi başarısını artırdığı anlatıldı. Eğitim, toplumsal farkındalığı yükseltmek ve bireylerin sağlık kontrollerini aksatmamalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Eğitimde ele alınan başlıklar:

Programda erken teşhis sürecinin tedavi sürecindeki önemi, düzenli sağlık kontrollerinin gerekliliği ve meme kanserinin olası belirtilerinin tanınması üzerinde duruldu. Katılımcılara belirtileri dikkate almaları ve şüphe durumunda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurmaları tavsiye edildi.

Toplum Sağlığı Merkezi'nin uyarıları:

Beytüşşebap Toplum Sağlığı Merkezi, sağlıklı bir gelecek için farkındalığın artırılmasının ve bireylerin sağlık kontrollerini ihmal etmemesinin önemine dikkat çekti. Merkez yetkilileri, erken tanının hastalıkla mücadelede oynadığı rolü bir kez daha vurguladı.

BEYTÜŞŞEBAP TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ TARAFINDAN MEME KANSERİNDE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEK VE TOPLUMSAL FARKINDALIĞI ARTIRMAK AMACIYLA EĞİTİM DÜZENLENDİ.