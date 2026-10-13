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Yeşilyurt mahalle yollarına yeni asfaltla konfor geliyor

Başiskele Belediyesi'nin Yeşilyurt Mahallesi'ndeki asfalt serimi, yolların ulaşım konforunu yükseltmeyi ve mahalle yaşamını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 13:38

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Yeşilyurt mahalle yollarına yeni asfaltla konfor geliyor

Yeşilyurt'ta asfalt çalışmaları devam ediyor:

Başiskele Belediyesi ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi'nde sürdürülen asfalt serimiyle mahalle yollarını yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Üstyapı yatırımlarının amacı, günlük ulaşımı rahatlatmak ve bölge sakinlerinin yaşam kalitesini artırmaktır.

Çalışmanın kapsamı:

İlçedeki üstyapı ekipleri, belirlenen güzergâhlarda asfalt serimi yapıyor; mevcut altyapı şartlarına göre gerekli hazırlık ve düzenlemeler tamamlandıktan sonra kaplama işleri uygulanıyor. Çalışmaların planlı yürütülmesi, ulaşımda kesinti süresini asgariye indirmeyi hedefliyor.

Başkan Özlü'nün değerlendirmesi:

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, sahadaki ekiplerden bilgi alarak vatandaşlarla bir araya geldi. Özlü, çalışmaların günlük yaşamı kolaylaştırma önemine vurgu yaparak; "Bizim için hizmetin en somut ölçülerinden biri, hemşehrilerimizin günlük hayatına kattığı kolaylıktır. Başiskele’mizin her köşe bucağında olduğu gibi Yeşilyurt Mahallemizde sürdürdüğümüz üstyapı çalışmalarını da yerinde inceledik. Sahada emek veren mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, asfalt serimi tamamlanan alanlarda trafik güvenliği ve yol dayanıklılığının artacağını, bakım programlarının düzenli şekilde devam edeceğini belirtiyor. Mahalle sakinleriyle yapılan görüşmelerde ise erişim ve konfor iyileştirmelerinin günlük hayat üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekildi.

BAŞİSKELE BELEDİYESİ TARAFINDAN YEŞİLYURT MAHALLESİ&#039;NDE SÜRDÜRÜLEN ASFALT ÇALIŞMALARIYLA YOLLARIN...

BAŞİSKELE BELEDİYESİ TARAFINDAN YEŞİLYURT MAHALLESİ'NDE SÜRDÜRÜLEN ASFALT ÇALIŞMALARIYLA YOLLARIN ULAŞIM KONFORUNUN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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