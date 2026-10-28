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Başkandan milli değerlere sahip çıkma çağrısı: Edremit'teki paylaşımlar takipte

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Atatürk ve Türk bayrağına yönelik hakaret içeren öğretmen paylaşımlarını kınadı; hukuki sürecin sonuna dek takip edileceğini bildirdi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 08:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Başkandan milli değerlere sahip çıkma çağrısı: Edremit'teki paylaşımlar takipte

Olayın ayrıntıları:

Balıkesir'in Edremit ilçesinde görevli bir öğretmenin sosyal medya paylaşımlarında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağına yönelik hakaret içerikli ifadeler yer aldı. Paylaşımların ortaya çıkmasının ardından öğretmen açığa alındı ve gözaltına alındı.

Başkan Ertaş'ın tepkisi:

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, söz konusu paylaşımları büyük bir üzüntü ve tepkiyle karşıladığını belirterek milli ve manevi değerlerin kırmızı çizgi olduğunu vurguladı. Ertaş, özgürce yaşamanın bağımsızlık mücadelemizin önderi Mustafa Kemal Atatürk ve bu uğurda canını ortaya koyan kahramanlar sayesinde mümkün olduğunu hatırlattı.

Eğitimci sorumluluğu ve hukuki süreç:

Başkan Ertaş, çocukların emanet edildiği bir öğretmenin bu tür davranışlar sergilemesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Eğitimin gerektirdiği sorumluluk açısından böyle ifadeler kullanılması son derece düşündürücü bulundu. Ertaş, Atatürk'e, Cumhuriyetimize ve bayrağımıza saygının toplumsal birlikteliğin temel unsurları olduğuna dikkat çekti.

Ertaş ayrıca yürütülen hukuki sürecin sonuna dek takipçi olacaklarını ve gerekli işlemlerin hukuki çerçevede yapılmasının önemini bir kez daha vurguladı. Belediye başkanı, Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine, Cumhuriyetimizin değerlerine ve şanlı bayrağımıza sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.

EDREMİT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ERTAŞ

EDREMİT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ERTAŞ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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