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Kepek yüklü tır Muratlı'da devrildi, yol ulaşıma kapandı

Muratlı'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kepek yüklü tır devrildi; yola saçılan tonlarca kepek yolu kapatırken, yaralı sürücü hastaneye götürüldü.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 09:37

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kepek yüklü tır Muratlı'da devrildi, yol ulaşıma kapandı

kaza ve ilk müdahale:

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde akşamüstü saatlerinde bir tır devrildi. Olay, Muratlı - Aşağısevindikli yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İsmail Y. idaresindeki, dökme yük taşıyan ve 59 DP 474 plakalı tır, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

Devrilmenin etkisiyle tırın dorsesinde bulunan tonlarca kepek yola saçıldı ve güzergah tamamen ulaşıma kapandı. Kazada sürücü yaralandı.

kurtarma ve sağlık ekiplerinin çalışması:

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve sağlık personeli çalışma yaparak yaralı sürücü İsmail Y.'yi araçtan çıkardı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü sedyeyle ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

yolun durumu ve temizleme çalışmaları:

Kaza nedeniyle Muratlı - Aşağısevindikli yolunda ulaşım durdu. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı ve trafiği kontrollü şekilde yönlendirmeye çalıştı.

Yola saçılan kepeklerin temizlenmesi ve devrilen tırın vinç yardımıyla kaldırılması için ekiplerin çalışmaları başlatıldı; çalışmaların tamamlanmasına kadar güzergahın kapalı kalacağı bildirildi.

Yetkililer, bölgede seyreden sürücüleri dikkatli olmaya ve mümkünse alternatif güzergahları kullanmaya çağırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tekirdağ’da devrilen tır yolu kapattı

Tekirdağ’da devrilen tır yolu kapattı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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