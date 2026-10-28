Canik PRIME RADIAN, NASGW-POMA’da yılın en iyi yeni ürünü seçildi

canik prime radian’dan iki ödül birden:

Canik PRIME RADIAN, Canik USA ve Radian Weapons iş birliğiyle geliştirilen model olarak 2026 NASGW-POMA Caliber Awards kapsamında önce 2026 Best New Handgun–2026 Yılı En İyi Yeni Tabanca kategorisinin birincisi seçildi, ardından tüm kategori kazananları arasından yapılan genel değerlendirmede organizasyonun en yüksek takdiri olan 2026 Best New Overall Product–2026 Yılı En İyi Yeni Ürün unvanını aldı.

ödüllerin kapsamı ve jüri değerlendirmesi:

Program kapsamında yer alan ateşli silahlar ve outdoor ürünlerinden oluşan 100’ün üzerinde yeni ürün arasından liderliği elde eden PRIME RADIAN, NASGW ve POMA’yı temsil eden sektör profesyonellerinden oluşan 21 kişilik bağımsız jüri tarafından değerlendirildi. Jüri; yenilikçilik, performans, değer önerisi ve pazar etkisi kriterlerini esas alarak seçim yaptı ve PRIME RADIAN bu başlıklarda rakiplerinden ayrıştı.

iş birliği, pazar tepkisi ve şirket açıklamaları:

Canik USA ile Radian Weapons arasındaki stratejik tasarım ve geliştirme ortaklığı sonucu ortaya çıkan PRIME RADIAN, pazara sunulmasının ardından bayiler, distribütörler, medya ve son kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Kazanılan iki ödül, bu ilgiyi bağımsız sektör profesyonelleri açısından da doğrulamış oldu.

Canik CEO’su C. Utku Aral, ödülle ilgili olarak şunları söyledi: "Bu başarıyı yalnızca bir ürün ödülü olarak değerlendirmiyoruz. Canik PRIME RADIAN, Türkiye’den doğan Canik markasının uluslararası mühendislik, stratejik ortaklık, üretim ve pazarlama kabiliyetlerini küresel ölçekte bir araya getirebilmesinin somut bir sonucudur. Radian Weapons ile kurduğumuz iş birliği, ortak bir performans ve kalite anlayışının doğru mühendislik yaklaşımıyla birleştiğinde nasıl güçlü sonuçlar ortaya çıkarabileceğini göstermiştir. 2025 yılında yine ABD’deki tesislerimizde Canik USA tarafından üretilen PRIME modelimiz yılın tabancası ödülünü kazanmıştı. Bu sene de Canik USA üretimimiz PRIME RADIAN bu ödülü kazandı. Bu ürünün gelişitirilmesinde ve üretiminde emeği geçen Canik USA ve Radian Weapons ekiplerini kutluyorum. Canik olarak küresel pazarlardaki varlığımızı yeni yatırımlar, yeni ürünler ve güçlü iş birlikleriyle büyütmeye devam edeceğiz. Türkiye’nin yüksek katma değerli ve markalı ihracatına katkı sağlayacak uluslararası başarıları artırmak en önemli hedeflerimizden biri olmaya devam edecektir"

Canik USA CEO’su William Sucher da başarıyı şöyle değerlendirdi: "Canik PRIME RADIAN, mükemmellik hedefinden taviz vermeyen ekiplerimizin uzun süren geliştirme, test ve iş birliği çalışmalarının bir sonucudur. Bu başarının sektör temsilcileri, medya profesyonelleri ve ürün uzmanları tarafından takdir edilmesi, ürünü hayata geçiren vizyonu ve yoğun emeği doğrulaması bakımından bizim için özel bir anlam taşıyor. Uzmanlıkları ve bize duydukları güvenle bu ürünün Güney Florida’da hayata geçirilmesine katkı sağlayan Radian Weapons ekibine ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu başarı, performans ve kalite konusunda aynı tutkuyu paylaşan iki markanın, bir ürünü nasıl beklentinin üzerinde bir performans seviyesinde geliştirebildiğinin örneği oldu. Bu yıl tanıtılan çok sayıda başarılı ürün arasından seçilmek, aldığımız ödülleri daha da anlamlı kılıyor. NASGW’ye, POMA’ya, dağıtım ortaklarımıza ve atıcılık camiasına Canik’e olan güvenleri için teşekkür ediyoruz"

Ödüller, 12 Ekim tarihinde Arizona’da düzenlenen NASGW Annual Appreciation Reception and Dinner etkinliğinde sahiplerine takdim edildi. NASGW-POMA Caliber Awards organizasyonu, National Association of Sporting Goods Wholesalers (NASGW) ile Professional Outdoor Media Association (POMA) iş birliğiyle gerçekleştiriliyor ve sektörde yeni ürün performansını ölçen önemli bir referans olarak kabul ediliyor.

CANİK CEO’SU C. UTKU ARAL