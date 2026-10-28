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Beyoğlu'nda çökme sonrası enkaz ve komşu yapılar havadan görüntülendi

Kurdela Sokak’taki 5 katlı metruk bina gece çöktü; can kaybı ve yaralanma yok. Gün ağarınca enkaz ve bitişikteki yapılar havadan görüntülendi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 09:36

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Beyoğlu'nda çökme sonrası enkaz ve komşu yapılar havadan görüntülendi

olay yeri ve ilk tespitler:

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde saat 01.30 sıralarında Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kurdela Sokak’ta bulunan 5 katlı metruk bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Çökme sonucunda bitişikteki bina zarar görürken, yetkililerce can kaybı veya yaralanma olmadığı tespit edildi.

hasarın havadan görüntülenmesi:

Gün ağarınca çöken binanın son durumu havadan görüntülendi. Görüntülerde binanın büyük bölümünün yıkıldığı ve bitişikteki yapıda hasar oluştuğu görüldü.

enkaz kaldırma çalışmaları:

Bölgede ekiplerin enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Olayın nedenine ilişkin resmi açıklama beklenirken, çevredeki yapıların durumu ve güvenlik önlemleri takip ediliyor.

İSTANBUL&#039;UN BEYOĞLU İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE METRUK BİNA ÇÖKTÜ. BİNANIN ÇÖKMESİ SONUCUNDA YAN...

İSTANBUL'UN BEYOĞLU İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE METRUK BİNA ÇÖKTÜ. BİNANIN ÇÖKMESİ SONUCUNDA YAN BİNA ZARAR GÖRÜRKEN, CAN KAYBI VEYA YARALANMA OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ. ÖTE YANDAN, ÇÖKEN BİNANIN SON DURUMU GÜN AĞARINCA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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