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İskenderun'da Kavaklıoluk mevkiinde araç bahçeye uçtu, iki kişi yaralandı

İskenderun'da Kavaklıoluk'ta sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil 2 metrelik istinat duvarından bahçeye uçtu; iki kişi yaralandı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 09:36

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İskenderun'da Kavaklıoluk mevkiinde araç bahçeye uçtu, iki kişi yaralandı

İskenderun'da Kavaklıoluk mevkiinde araç bahçeye uçtu

Hatay'ın İskenderun ilçesi Kavaklıoluk mevkiinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil 2 metrelik istinat duvarından bahçeye uçarak ters döndü. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine ekipler sevk edildi.

kaza ve kurtarma:

Ters dönen otomobilde mahsur kalan 2 şahıs, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulansla sağlık kuruluşuna sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazada yaralananların hayati tehlikesi hakkında kaynaklarda ek bilgi bulunmuyor.

soruşturma devam ediyor:

Kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri bölgedeki delilleri incelemeye aldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin sürücü hatası olarak göründüğünü ancak resmi tespitlerin yürütüleceğini bildirdi.

Olayın ardından yoldaki güvenlik önlemleri ve benzer kazaların önlenmesi için alınabilecek tedbirler hakkında yetkililerin değerlendirme yapacağı belirtildi.

HATAY&#039;DA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNÜ KAYBETMESİYLE BAHÇEYE UÇARAK TERS DÖNEN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ...

HATAY'DA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNÜ KAYBETMESİYLE BAHÇEYE UÇARAK TERS DÖNEN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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