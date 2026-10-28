Islak yolda tehlikeli makas anları kameralara böyle yansıdı

Olayın gelişimi:

Elazığ'da dün akşam saatlerinde, Güney Çevre Yolu üzerinde meydana gelen olayda, sağanak yağış nedeniyle ıslanan yolda bir otomobil makas attı. Sürücünün kontrolünü zorlandığı anlar, yoldaki diğer araçlar için tehlike oluşturdu.

Görgü tanıklarının aktarımına göre, araç bir süre trafiği tehlikeye sokacak şekilde ilerledikten sonra bölgeden ayrılarak gözden kayboldu. Olay anları ise yoldan geçen başka bir aracın kamerasına anbean kaydedildi.

Görüntüler ve ortaya çıkan riskler:

Kamera kayıtları, ıslak zeminin kayganlığı ve yapılan ani manevranın birleşimiyle trafik güvenliğinin ne denli tehlikeye girdiğini gösteriyor. İlgili görüntüler, hem sürücünün hem de çevredeki diğer yol kullanıcılarının risk altında olduğunu net biçimde ortaya koyuyor.

Kayda yansıyan anlarda aracın hızına ve yapılan makasın tehlike yaratma biçimine dikkat ediliyor; sürücünün kısa süre sonra bölgeden uzaklaşması, olayın muhatabı hakkında bilgi edinilmesini zorlaştırdı.

Vatandaşlara uyarı:

Yetkililerce yapılan açıklama veya müdahale kaydı bu haberde yer almamakla birlikte, ıslak zeminlerde hızın ve ani manevraların azaltılmasının trafik güvenliği açısından önem taşıdığı yine görüntülerde vurgulanıyor. Sürücülere, özellikle yağışlı havalarda dikkatli ve tedbirli olmaları hatırlatılıyor.

ISLAK YOLDA MAKAS ATAN SÜRÜCÜ KAMERAYA YANSIDI