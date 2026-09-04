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Başkanın dikkati çiftliği kurtardı: Şapköy yakınında yangın büyümeden söndürüldü

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel'in dikkatiyle Şapköy yolundaki otluk yangını büyümeden kontrol altına alındı, yakın çiftlik alevlerden kurtarıldı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 15:03

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 15:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Başkanın dikkati çiftliği kurtardı: Şapköy yakınında yangın büyümeden söndürüldü

Şapköy yakınındaki yol kenarındaki otluk alanda yangın çıktı

Çanakkale’nin Ezine ilçesi ile Ayvacık ilçesi arasındaki Şapköy yakınlarında yol kenarındaki otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle bir yangın başladı. Olayı ilk fark eden ve durumu yetkililere bildiren kişinin Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel olması, müdahalenin hızlı başlamasında belirleyici oldu.

Başkanın müdahalesi ve koordinasyonu:

Seyir halindeyken yangını gören Güray Yüksel, vakit kaybetmeden durumu ihbar etti ve bölgeden ayrılmayıp ekiplerin gelmesini bekledi. Başkan Yüksel, Ezine Belediyesi itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edilmesini sağladı ve olay yerinde ekiplerin çalışmalarını koordine ederek müdahaleye aktif destek verdi.

Ekip müdahalesi ve yangının kontrol altına alınması:

Kısa sürede yangın bölgesine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale etti. Müdahale sırasında yangının özellikle yakınındaki bir çiftliğe sıçraması tehlikesi varken, ekiplerin zamanında ve yoğun çalışmasıyla alevlerin önü kesildi. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ve bölgede şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Başkan Yüksel’in olayı ilk fark eden kişi olması, hızlı ihbarı ve sahadaki koordinasyonu, olası bir facianın önlenmesinde önemli rol oynadı. Yetkililer yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

EZİNE BELEDİYE BAŞKANI GÜRAY YÜKSEL

EZİNE BELEDİYE BAŞKANI GÜRAY YÜKSEL

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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