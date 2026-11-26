Başkan Elbi'nin Ankara temasları

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, şehrin ihtiyaçlarını karşılamak, devam eden projeleri hızlandırmak ve yeni yatırımlar kazandırmak amacıyla Ankara ziyaretlerine devam ediyor. Son 3 yılda 63'üncü kez başkentte bulunan Elbi, yaptığı görüşmelerle Karabiga'nın önceliklerini bakanlıklar ve kamu kurumlarının gündemine taşıdı.

Enerji ve altyapı konuları:

Elbi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan ile bir araya gelerek Karabiga'da yaşanan elektrik kesintilerini gündeme getirdi. Elektrik dağıtım hizmetlerinin belediye sorumluluğunda olmadığını hatırlatan Elbi, buna rağmen vatandaşların mağduriyetini gidermek için ilgili kurumlarla eşgüdüm içinde çözüm arayışlarını sürdürdüklerini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı nezdinde yapılan görüşmelerde ise Karabiga'nın ulaşım ihtiyacı ön planda oldu. Bakanlık yetkilileri Yalçın Eyigün, Kerem Yeğnidemir ve Önder Sedat Saraçoğlu ile yürütülen değerlendirmelerde, geçtiğimiz ay müjdesi verilen ve 2027 yatırım programına alınan 18 km uzunluğundaki Biga-Karabiga sıcak asfalt yol projesinin teknik ayrıntıları ele alındı. Aynı zamanda Karabiga Liman Projesi'nin ÇED ve uygulama süreçleri de konuya dair yetkililerle paylaşıldı.

Spor, temizlik ve belediye kapasitesinin güçlendirilmesi:

Ankara programı kapsamında Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile görüşen Elbi, yakında açılacak Karabiga Kapalı Spor Salonu'nun etkin kullanımı ve salonun ihtiyaç duyduğu spor ekipmanları konusunda destek talebinde bulundu. Elbi, gençlerin sporla buluşacağı imkânları artırma hedefini vurgulayarak federasyonla ortak etkinlik ve eğitim işbirliklerinin önemine değindi.

Belediyenin hizmet kapasitesinin artırılması için Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Feridun Ulutaş ile de temaslarda bulunan Elbi, geçtiğimiz hafta Karabiga Belediyesi'ne kazandırılan çöp toplama aracı için teşekkürlerini iletti. Ayrıca beldeye yeni çöp konteynerleri temin edilerek temizlik hizmetlerinin güçlendirileceği bildirildi; bu destekte AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider'in katkıları da anıldı.

Elbi, yerel yönetim ile merkezi yönetim arasındaki işbirliğinin hizmetlerin hayata geçirilmesinde belirleyici olduğunu belirterek, Ankara ziyaretlerini sadece resmi temaslar olarak görmediklerini; Karabiga'ya yeni imkânlar kazandırmanın ve projeleri sonuçlandırmanın bu ziyaretlerin temel amacı olduğunu ifade etti. Ulaşım yatırımlarından enerji sorunlarına, liman ve spor yatırımlarından belediyenin araç-ekipman ihtiyaçlarına kadar tüm konuların yakından takipçisi olduklarını vurguladı.

KARABİGA BELEDİYE BAŞKANI AHMET ELBİ, ŞEHRİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK, DEVAM EDEN PROJELERİ HIZLANDIRMAK VE YENİ YATIRIMLAR KAZANDIRMAK AMACIYLA ANKARA’DAKİ TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR.