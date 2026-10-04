Şişli’de eğlence mekanlarında sigortasız çalışma tespitiyle geniş çaplı denetim

Denetimin kapsamı ve amaçları:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Asayiş Şube ekipleri, kamu güvenliğinin sağlanması, genel asayiş ve kamu düzeninin korunması ile genel ahlaka aykırı faaliyetlerin önlenmesi amacıyla Şişli ilçesinde umuma açık eğlence yerlerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimde toplam 100 personel görev aldı.

Tespit edilen ihlaller:

İncelemeler sırasında, işletmelerde çeşitli mevzuata aykırılıklar kayda geçti. Özellikle 12 Türk vatandaşı ve 22 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 34 kadın çalışanın, işletmelerin ruhsat faaliyet konusunun dışında ve sigortasız olarak çalıştırıldığı belirlendi. Ayrıca denetim yapılan adreslerde tütün mamullerinin mevzuata aykırı kullanımı, ruhsata aykırı faaliyet yürütülmesi ve mesul müdürlük belgesinin bulunmaması gibi ihlaller tespit edildi.

Uygulanan işlemler ve takip:

Belirlenen mevzuata aykırılıklar doğrultusunda çok sayıda iş yerine yönelik idari işlem uygulandı. Yetkililer, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve benzer ihlallerin önlenmesi amacıyla denetimlerin süreceğini bildirdi. Konuya ilişkin soruşturma ve idari süreçler ilgili mercilerce takip ediliyor.

Şişli’de eğlence yerlerine kapsamlı denetim