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Mudurnu'da samanlıktan evin çatısına sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Taşkesti beldesinde samanlıkta başlayan yangın bitişikteki evin çatısına sıçradı; itfaiye ile orman ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 00:14

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Mudurnu'da samanlıktan evin çatısına sıçrayan yangın kontrol altına alındı

olay yeri ve müdahale:

Olay, Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesi Arpa Seki Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun T.'ye ait evin yanında bulunan samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki evin çatısına sıçradı ve yoğun duman yükseldi. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye Taşkesti Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi.

soğutma çalışmaları ve hasar:

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin koordineli müdahalesiyle alevler, evin tamamını sarmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra yangının samanlıkta ve evin çatısında maddi hasara yol açtığı belirlendi. Olayla ilgili olarak yetkililer yangının çıkış sebebinin tespiti için inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

BOLU&#039;NUN MUDURNU İLÇESİNDE BİR EVİN YANINDAKİ SAMANLIKTA ÇIKAN VE EVİN ÇATISINA SIÇRAYAN YANGIN...

BOLU'NUN MUDURNU İLÇESİNDE BİR EVİN YANINDAKİ SAMANLIKTA ÇIKAN VE EVİN ÇATISINA SIÇRAYAN YANGIN, İTFAİYE VE ORMAN EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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