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Batan gemiden çıkan oyuncaklar, kayıp babanın evlatlarına getirdiği hediye çıktı

Kuzey Kıbrıs'ta batan gemiden çıkarılan çantada, kayıp yolcu Mahmut Demir'in Hatay'taki iki çocuğuna aldığı oyuncaklar bulundu; ailede hüzün sürüyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 09:57

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Batan gemiden çıkan oyuncaklar, kayıp babanın evlatlarına getirdiği hediye çıktı

batan gemiden çıkan çanta, ailede yeni bir hüzün yarattı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında batan gemide yolculuk yapan ve kaybolan Mahmut Demir'e ait olduğu belirtilen çanta, enkazdan çıkarılarak yakınlarına teslim edildi. Çantanın açılmasıyla birlikte içinden çıkan küçük oyuncaklar, Demir'in Hatay'daki iki evladına götürmek üzere aldığı hediyeler olduğunu gösterdi ve aile yakınlarında derin bir hüzün bıraktı.

çantayı teslim alan yakınından açıklama:

Çantayı teslim alan ve birlikte yolculuk yapmak üzere gemiye bindikleri belirtilen Abdullah Demir, çantayı açtığında oyuncakların ortaya çıktığını anlattı. Abdullah Demir, "Mahmut Demir'in eşyaları ve çocuklarına aldığı oyuncaklar var. Yani daha valizleri var ama onları bulamadılar" sözleriyle, enkazdan çıkan eşyaların sınırlı olduğunu ifade etti.

aile ve köyde bekleyiş sürüyor:

Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesi'ndeki baba ocağında, hem 33 yaşındaki Mustafa Demir hem de 28 yaşındaki Mahmut Demir için bekleyiş devam ediyor. Çantadan çıkan oyuncaklar, kaybolan yakınları için umut ve kayıp duygusunu aynı anda taşıyan sembolik bir nesne haline geldi. Yakın çevre, enkazdan çıkan diğer eşyaların bulunması beklentisiyle gelişmeleri takip ediyor.

Olayla ilgili arama kurtarma ve inceleme çalışmaları sürerken, aile üyelerinin ve köylülerin en büyük beklentisi daha fazla bilgi ve mümkünse kayıplara ulaşılması. Çantadan çıkan oyuncaklar, küçük yaşta çocukları olan bir babanın evlatlarına getirmek istediği sıradan ama duygusal bir armağan olarak köyde konuşuluyor.

ÇIKAN OYUNCAKLAR

ÇIKAN OYUNCAKLAR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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