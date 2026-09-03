Mecliste ortak çalışma vurgusu: Pazaryeri'nin eylül toplantısında kararlar

Pazaryeri Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısı

Pazaryeri Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı, Pazaryeri Belediyesi Toplantı Salonu’nda yapıldı ve ilçe gündemindeki başlıklar meclis üyeleri tarafından ele alındı.

Gündem ve kararlar:

Toplantıda Plan ve Bütçe Komisyonu raporları ile vatandaşlardan gelen dilekçeler meclis üyelerinin gündemine sunuldu. Gündem maddeleri tek tek incelendi, ilgili komisyon görüşleri doğrultusunda tartışılarak karara bağlandı. Alınan kararlar, ilçenin öncelikli ihtiyaçlarına ve gelen taleplere göre şekillendirildi.

Başkanın değerlendirmesi:

Toplantının ardından konuşan Başkan Zekiye Tekin, ilçe ihtiyaçları ve vatandaş talepleri doğrultusunda çalışmaların süreceğini belirtti. Tekin, toplantıya katılarak katkı sunan tüm meclis üyelerine teşekkür etti ve mecliste alınan kararların Pazaryeri ve ilçe halkı için hayırlı olmasını temenni etti. Ayrıca birlik ve beraberlik içinde ilçenin geleceği için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

PAZARYERİ BELEDİYESİ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI YAPILDI