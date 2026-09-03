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Nöroçeşitliliğin sesi Tuna Tunca, Catalina Kanalı'nı 11 saatte tamamladı

İzmirli açık su yüzücüsü Tuna Tunca, nöroçeşitliliği temsil ederek 35 km'lik Catalina Kanalı'nı 11 saat 3 dakika 20 saniyede başarıyla geçti.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 11:07

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Nöroçeşitliliğin sesi Tuna Tunca, Catalina Kanalı'nı 11 saatte tamamladı

Tuna Tunca Catalina Kanalı'nı başarıyla geçti

İzmirli açık su yüzücüsü Tuna Tunca, dünyanın en zorlu uzun mesafe yüzme serilerinden biri olarak gösterilen Ocean’s 7 içindeki dördüncü parkuru, yaklaşık 35 kilometre uzunluğundaki Catalina Kanalı'nda tamamladı. Bu geçişle Tunca, nöroçeşitliliğin gücünü bir kez daha vurgulamış oldu.

geçişin ayrıntıları:

İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü lisanslı sporcusu Tunca, parkura 1 Eylül gecesi saat 23.05'te (TSİ 09.05) Doctor’s Cave'den başladı. Yüksek dalgalar, karanlık koşullar ve yoğun deniz yosunu tabakalarıyla mücadele eden sporcu, ilerleyişini belirli kilometre taşlarına göre kaydetti: Saat 01.30'da parkurun önemli bir bölümünü geride bırakırken, 04.00 civarında yolun yarısını geçti. Sabahın ilerleyen saatlerinde de güçlü kulaçlarla tempoyu koruyan Tunca, saat 06.00 sularında parkurun beşte üçünü aştı ve günün aydınlanması ile akıntı yönündeki değişimlerden faydalanarak hızını artırdı.

takım, destek ve varış anı:

Geçiş boyunca teknede anne Gül Nur Tunca ve Emre Deliveli yer alırken, antrenörü Mert Onaran kanoda sporcuyu takip etti. Son 6 kilometreye saat 08.00'de giren Tunca, yaklaşık saat 10.00'a doğru son 500 metreye ulaştı ve kısa sürede kıyıya çıkarak Smuggler’s Cove'da Türk bayrağını dalgalandırdı. Geçiş, toplamda 11 saat 3 dakika 20 saniye sürdü.

Tuna Tunca, daha önce Manş Denizi, Cebelitarık Boğazı ve Kuzey Kanalı gibi zorlu parkurları da başarıyla tamamladı. Molokai Kanalı, Tsugaru Boğazı ve Cook Boğazı geçişlerini de tamamladığında, Ocean’s 7 serisini bitiren ve bu unvana ulaşan ikinci Türk olacak.

Bu başarı, yalnızca fiziksel dayanıklılığın değil; farklı zihinsel profillerin getirdiği güçlü yönlerin de açık su sporlarındaki başarıya nasıl katkı sağlayabileceğinin somut bir örneği olarak değerlendiriliyor.

İZMİRLİ SPORCU TUNA TUNCA, DÜNYANIN EN ZORLU MEYDAN OKUMALARI ARASINDA GÖSTERİLEN OCEAN’S 7’DEKİ...

İZMİRLİ SPORCU TUNA TUNCA, DÜNYANIN EN ZORLU MEYDAN OKUMALARI ARASINDA GÖSTERİLEN OCEAN’S 7’DEKİ DÖRDÜNCÜ PARKURU OLAN 35 KİLOMETRELİK CATALİNA KANALI’NI DA GEÇMEYİ BAŞARDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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