Girne'de batan gemi: Nihat Pancar'ın yolculuktaki son anları cep telefonuna yansıdı

Girne'de batan gemide son görüntüler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kenti açıklarında batan gemide kaybolan 51 yaşındaki Nihat Pancar'ın, ailesine sürpriz yapmak üzere haber vermeden çıktığı yolculuktaki son anları ortaya çıktı. Girne'den Mersin'e doğru yola çıkan gemi açıldıktan bir süre sonra battı ve Pancar o seferdeki yolculardan biri olarak kayıp durumuna geçti.

görüntülerin içeriği:

Gemide bulunan başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, Pancar'ın yolculuk sırasında çekilen son anlarını kaydediyor. Görüntülerde yolculuğun normal seyrinde devam ettiği anlar yer alıyor; yetkililer veya kayıtta başka ayrıntılar belirtilmedi. Bu kayıt, arama-kurtarma çalışmaları ve aile yakınlarının bekleyişi açısından önemli bir görsel belge niteliği taşıyor.

ailede bekleyiş ve durum:

Pancar'ın memleketi Hatay'ın Samandağ ilçesi Yaylıca Mahallesi'ndeki baba evinde bekleyiş sürüyor. Haberde adı geçen ölenler ve hastanede tedavi altında olanlar listesinde yer almayan Pancar için ailesi gelecek haberi umutla bekliyor. Olayla ilgili resmi açıklamalar ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili detaylar henüz kaynakta yer almadı.

Batan gemide kaybolan Nihat Pancar’ın son anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı