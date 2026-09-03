Dolar 48,3062 +0,02%
Euro 56,2333 +0,18%
Bist 14.007,40 -0,31%
Altın Gram 6.964,16 +1,57%
EUR/USD 1,1608 +0,14%
Brent Petrol 95,08 -0,58%
--°

Eskişehir Çocuk Evleri Sitesi'nde yetişen sporcu sarı-yeşil kuşağı aldı

Eskişehir Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan Muhammed Ali, kuşak sınavını başarıyla geçerek sarı-yeşil kuşağa hak kazandı; Kuruluş Müdürü takdim etti.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 11:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eskişehir Çocuk Evleri Sitesi'nde yetişen sporcu sarı-yeşil kuşağı aldı

Eskişehir Çocuk Evleri Sitesi'nde spor başarısı

Eskişehir Çocuk Evleri Sitesi (ÇES) koruma ve bakım altında bulunan çocuklardan Muhammed Ali, katıldığı kuşak sınavını başarıyla tamamlayarak sarı-yeşil kuşağı almaya hak kazandı. Başarı, kurum içinde sevinçle karşılandı ve genç sporcunun azimle çalışmasının sonucu olarak değerlendirildi.

kuşak sınavının seyrine dair:

Sınav sürecinde Muhammed Ali, gösterdiği performans ve disiplin ile jürinin beğenisini kazandı. Değerlendirme sonunda başarıyı tescilleyen kuşağın alınması, hem sporcu hem de ÇES bünyesindeki diğer çocuklar için motivasyon kaynağı oldu.

kurumdan kutlama ve temenniler:

Başarılı sporcunun kuşağı, Kuruluş Müdürü Halef Erkoç tarafından takdim edildi. Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yaptığı paylaşımda Muhammed Ali'yi tebrik ederek spor hayatında başarılar diledi ve Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocukların elde ettikleri başarılarla gururlandırmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kurum yetkilileri, benzer kazanımların desteklenmesi için spor ve eğitim faaliyetlerine verilen önemin sürdürüleceğini belirtti. Muhammed Ali'nin başarısı, topluluk içinde dayanışma ve kişisel gelişim hedeflerinin somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

ESKİŞEHİR ÇOCUK EVLERİ SİTESİ’NDE (ÇES) KORUMA VE BAKIM ALTINDA BULUNAN MUHAMMED ALİ, KATILDIĞI...

ESKİŞEHİR ÇOCUK EVLERİ SİTESİ’NDE (ÇES) KORUMA VE BAKIM ALTINDA BULUNAN MUHAMMED ALİ, KATILDIĞI KUŞAK SINAVINI BAŞARIYLA GEÇEREK "SARI-YEŞİL KUŞAK" ALMAYA HAK KAZANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Batan gemide cep telefonuyle kaydetti: kurtarma anları ve yolcuların tepkisi
images

Vatandaş yol ortasında el işaretiyle trafiği yönlendirdi
images

Koruma altındaki çocuklar pastacılık atölyesinde üretmenin tadını keşfetti
images

Girne'de batan gemi: Nihat Pancar'ın yolculuktaki son anları cep telefonuna yans...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karaman'da 7 metreden düşen yangın çıkışı kapısı kadının yürüyüşünü yarıda kesti

Aydın'da kavşakta çarpışma: baba ve 4 yaşındaki oğlu yaralandı

İhbar sonrası hızlı müdahale: Tılmerç Mahallesi'nde bisiklet kazası

Tuzla'da depoda yükselen duman itfaiyeyi alarma geçirdi

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı