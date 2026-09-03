Eskişehir Çocuk Evleri Sitesi'nde yetişen sporcu sarı-yeşil kuşağı aldı

Eskişehir Çocuk Evleri Sitesi'nde spor başarısı

Eskişehir Çocuk Evleri Sitesi (ÇES) koruma ve bakım altında bulunan çocuklardan Muhammed Ali, katıldığı kuşak sınavını başarıyla tamamlayarak sarı-yeşil kuşağı almaya hak kazandı. Başarı, kurum içinde sevinçle karşılandı ve genç sporcunun azimle çalışmasının sonucu olarak değerlendirildi.

kuşak sınavının seyrine dair:

Sınav sürecinde Muhammed Ali, gösterdiği performans ve disiplin ile jürinin beğenisini kazandı. Değerlendirme sonunda başarıyı tescilleyen kuşağın alınması, hem sporcu hem de ÇES bünyesindeki diğer çocuklar için motivasyon kaynağı oldu.

kurumdan kutlama ve temenniler:

Başarılı sporcunun kuşağı, Kuruluş Müdürü Halef Erkoç tarafından takdim edildi. Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yaptığı paylaşımda Muhammed Ali'yi tebrik ederek spor hayatında başarılar diledi ve Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocukların elde ettikleri başarılarla gururlandırmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kurum yetkilileri, benzer kazanımların desteklenmesi için spor ve eğitim faaliyetlerine verilen önemin sürdürüleceğini belirtti. Muhammed Ali'nin başarısı, topluluk içinde dayanışma ve kişisel gelişim hedeflerinin somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

ESKİŞEHİR ÇOCUK EVLERİ SİTESİ’NDE (ÇES) KORUMA VE BAKIM ALTINDA BULUNAN MUHAMMED ALİ, KATILDIĞI KUŞAK SINAVINI BAŞARIYLA GEÇEREK "SARI-YEŞİL KUŞAK" ALMAYA HAK KAZANDI.