Dolar 48,8970 -0,04%
Euro 55,7027 -0,07%
Bist 12.592,01 -2,38%
Altın Gram 6.565,61 -3,35%
EUR/USD 1,1369 -0,22%
Brent Petrol 98,91 +1,51%
--°

Batman'da aracın gizli bölmeleri 18 bin 380 paket kaçak sigarayı ortaya çıkardı

Batman'da bir araçta yapılan operasyonda Diyarbakır-Batman yolu üzerinde gizli bölmelere saklanmış gümrük kaçağı 18 bin 380 paket sigara ele geçirildi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 11:56

GÜNCELLEME: 28 Eylül 2026 - 12:05

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Batman'da aracın gizli bölmeleri 18 bin 380 paket kaçak sigarayı ortaya çıkardı

Batman'da kaçakçılık operasyonu

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, Diyarbakır-Batman yolu üzerinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada, aracın gizli bölmelerine zulalanmış gümrük kaçağı 18 bin 380 paket sigara ele geçirildi.

Operasyonun ayrıntıları:

Kontrol sırasında şüpheli araç durdurularak KOM ekiplerince detaylı arama gerçekleştirildi. Yapılan incelemede sigaraların araç içindeki gizli bölmelere saklandığı tespit edildi ve bulunduğu yerde muhafaza altına alındı.

Soruşturma ve adli süreç:

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi; el konulan sigaralara ilişkin resmi işlemler devam ediyor.

BATMAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE (KOM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE...

BATMAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE (KOM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE KAÇAKÇILIK FAALİYETLERİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA DÜZENLENEN OPERASYONDA 18 BİN 380 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çarpışmanın ardından Antakya'da 7 kişiye son görev
images

Sosyal medyaya düşen drift görüntüleri sürücüyü 165 bin lira cezaya götürdü
images

Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’daki eylemi statükoyu yeniden tartışmaya açtı
images

Mutfak penceresinden girerek bıçakla tehditle cüzdan gaspı yapan şüpheli tutukla...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çarpışmanın ardından Antakya'da 7 kişiye son görev

Sosyal medyaya düşen drift görüntüleri sürücüyü 165 bin lira cezaya götürdü

Yeni şubeyle fark yaratıyor: Wingsbro'nun ilk günü kız çocuklarının eğitimi için

Aydın incirinin tescil değeri sahada denetleniyor

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi