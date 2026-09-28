Keçiören'de altyapı çilesi sürüyor: apartmanları kanalizasyon suyu bastı

Keçiören'de altyapı çalışmaları ve taşkınlar

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Basınevleri ve Çiçekli Mahallesi sakinleri, yaklaşık 1,5 yıldır süren altyapı çalışmaları nedeniyle artan mağduriyete dikkat çekiyor. Gece saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, Gülgün Sokak'ta kanalizasyon taşkınlarına dönüşerek bazı binaların giriş katlarını ve asansör kuyularını suyla doldurdu.

Vatandaşlar, kirli suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışırken hem yaşam alanları zarar gördü hem de ulaşımda ve altyapıda aksamalar yaşandı. Mahalleliler, çalışmaların bir an önce tamamlanmasını talep ederek Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ'den müdahale beklediklerini ifade etti.

mahalleli ne diyor:

Su basan binalardan birinin yöneticisi olduğunu söyleyen Ömer, olayı şöyle anlattı: "Gece saat 01.00 gibi aşırı yağmurdan dolayı, bitmeyen çalışma sebebiyle binayı lağım dediğimiz kanal suyu bastı. Dairelerin içerisini neredeyse yarım metreye yakın su bastı. Bina sakinleri olarak gece su itmeyle uğraştık. Motor koyduk. Asansörümüz çalışmıyor, asansör kuyusunu boşaltıyoruz. Daireler vahim durumda. Daire kapısına sel gibi gelmiş çamur."

Aynı sokakta oturan Mustafa Cengiz da şunları söyledi: "Rögarı tıkamışlar. Binanın içine su geldi. Diz kapağıma gelmesine dört parmak falan vardı. Gece 12.00’de başladık, sabah 04.30’du bittiğinde. Ben sabah 05.00’te işe gidiyorum. Biz mağduruz. Akşam ASKİ’yi arıyoruz, sadece bir adam geliyor."

belediye ve ASKİ'ye çağrı:

Ömer, yetkililere yapılan başvurulara rağmen saha çalışmalarının yetersiz olduğunu ve üst işveren olarak belediyeden net bir muhatap beklediklerini vurguladı: "Bize ‘bir tane müteahhit firmaya yönlendirdiklerini, onların ilgilendiğini söylüyorlar’ ama biz üst işveren olarak Belediye’nin, ASKİ’nin sesini bekliyoruz. 3-4 aydır bu dubalar binanın önünde bu şekil duruyor. Gelip malzemeyi yıktılar, sonrasında çalışma yok."

Mahalle sakinleri ayrıca son yağışla birlikte bazı araçların oluşan çukurlara düştüğünü ve doğal gaz kesintileri gibi ek sorunların da görüldüğünü belirtti. Vatandaşlar, ekiplerin sahada etkin ve sürekli müdahale etmesini, açık bırakılan altyapı noktalarının tamamlanmasını ve mağduriyetlerin giderilmesini talep ediyor.

Yetkililerden gelecek acil müdahale talebiyle birlikte mahalle sakinleri, çalışmaların hızlandırılmasını ve koordinasyon eksikliklerinin giderilmesini bekliyor. Olay, bölgedeki altyapı projelerinde planlama ve uygulama aşamasındaki aksaklıkların vatandaş yaşamına doğrudan yansıdığını bir kez daha gözler önüne serdi.

ANKARA'NIN KEÇİÖREN İLÇESİNDE YAKLAŞIK 1,5 YILDIR DEVAM EDEN ALTYAPI ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ MAHALLE SAKİNLERİ, KANALİZASYON TAŞKINLARI VE DOĞAL GAZ KESİNTİLERİ YAŞANDIĞINI BELİRTEREK, ÇALIŞMALARIN BİR AN ÖNCE TAMAMLANMASI İÇİN ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE ASKİ'DEN ÇÖZÜM BEKLEDİKLERİNİ BİLDİRDİ.