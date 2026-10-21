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Batman’da sabah saatlerinde hafif ticari araç direğe çarptı, 1 kişi yaralandı

Batman’da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda kontrolden çıkan hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı; 1 kişi hafif yaralandı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 12:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Batman’da sabah saatlerinde hafif ticari araç direğe çarptı, 1 kişi yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Batman’da sabah saatlerinde, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir hafif ticari araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Görgü tanıklarının aktardığına göre kaza, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti.

Müdahale ve yaralının durumu:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi hafif yaralandı; sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçta maddi hasar oluştu. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BATMAN’DA KONTROLDEN ÇIKAN HAFİF TİCARİ ARACIN AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİ HAFİF...

BATMAN’DA KONTROLDEN ÇIKAN HAFİF TİCARİ ARACIN AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİ HAFİF YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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