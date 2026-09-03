Eskişehir’den yayalara ayrılan pazar modeli Türkiye’ye örnek

Eskişehir'in 'Arabasız Pazar' uygulaması ülke çapında tanıtıldı

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası Medya Lansmanı ve Çalıştayı'nda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının geliştirdiği 'Arabasız Pazar' uygulaması örnek model olarak katılımcılara tanıtıldı. Çalıştayda sunumu, Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğünde görev yapan Yüksek Şehir Plancısı Bilen Deniz Uyar gerçekleştirdi ve uygulamanın hazırlık, hayata geçirilme süreci ile kent sakinlerinden alınan geri bildirimleri paylaştı.

uygulamanın kapsamı ve işleyişi:

Eskişehir, Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'nü sadece 22 Eylül ile sınırlamayıp 'Arabasız Pazar'ı kalıcı bir uygulamaya dönüştüren Türkiye'deki ilk belediye oldu. Ocak ayında başlatılan uygulama kapsamında her ayın son pazar günü kent merkezinde belirlenen alanlar motorlu taşıt trafiğinden arındırılarak yayalara, bisikletlilere, çocuklara ve kent yaşamına ayrılıyor. Bu düzenleme, kamusal alanların kullanım biçimini değiştirmeyi hedefliyor.

hedefler, etkiler ve geri bildirimler:

Bilen Deniz Uyar uygulamanın sürdürülebilir ulaşım hedeflerine önemli katkı sunduğunu vurgulayarak, 'Arabasız Pazar ile kent merkezindeki kamusal alanların yalnızca araçlara değil, öncelikle insanlara ait olduğunu hatırlatıyoruz.' dedi. Uyar, uygulama sayesinde hemşehrilerin daha güvenli ve konforlu yürüyüş alanlarına, bisiklet yollarına ve ailelerin birlikte vakit geçirebileceği mekanlara kavuştuğunu, ayrıca özel araç kullanımının çevre ve hava kalitesi üzerindeki etkilerine ilişkin farkındalık oluştuğunu belirtti.

Arabasız Pazar ile daha temiz hava, daha az gürültü, güvenli sokaklar ve genel olarak daha yaşanabilir bir kent hedefleniyor. Uygulama aynı zamanda yaya ve bisiklet ulaşımını teşvik etmek, sürdürülebilir ulaşım seçeneklerini görünür kılmak ve kentlilerin kamusal alanlarla ilişkisini güçlendirmek amacında. Çalıştayda bu modelin diğer belediyelerce nasıl uyarlanabileceğine dair deneyimler ve yerel geri dönüşler de ele alındı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ise Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali programı nedeniyle toplantıya katılamadığını belirterek, uygulamanın Türkiye Belediyeler Birliği tarafından örnek gösterilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve 'Daha temiz, daha güvenli ve insan odaklı bir Eskişehir için sürdürülebilir ulaşım çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.' ifadelerini paylaştı.

Belediye yetkilileri, Eskişehir'de düzenli hale getirilen bu modelin diğer kentlere aktarılmasının sürdürülebilir ulaşım politikalarının yaygınlaşmasına katkı sağlayacağını belirtti.

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI MEDYA LANSMANI VE ÇALIŞTAYI’NDA, ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN "ARABASIZ PAZAR" UYGULAMASI ÖRNEK MODEL OLARAK KATILIMCILARA TANITILDI.