Batman'da şafak operasyonu: 610 saatlik kayıtlarla 6 şüpheli tespit edildi

olay ve soruşturmanın başlangıcı:

Batman merkez GAP Mahallesi Şehit Fethi Sekin Sokak'ta bir iş yerine yönelik gerçekleşen silahlı saldırının ardından başlatılan soruşturmada, iş yeri sahibinden 15 milyon lira haraç istendiği yönündeki iddialar soruşturmanın odağına alındı. Olayı bildiren ihbarın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri fiziki ve teknik takip çalışmalarına başladı.

görüntü incelemesi ve tespitler:

Ekipler, bölgede yer alan yaklaşık 400 farklı güvenlik kamerasına ait toplamda 610 saatin üzerindeki görüntüyü detaylı biçimde taradı. Bu kapsamlı inceleme sonucu saldırıyı gerçekleştiren ve olaya bağlantısı olduğu değerlendirilen 6 şüpheli tespit edildi. Teknik ve fiziki bulgular, soruşturmanın Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde derinleştirilmesine yol açtı.

operasyon, ele geçen deliller ve adli süreç:

Tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlenen şafak operasyonunda belirlenen 7 adrese baskın yapıldı ve operasyon sonucu 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız Rusya menşeli tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 67 kartuş ve 8 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y. ile M.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler S.A., S.K., M.M.A. ve D.B. hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Soruşturmanın sürdüğü, delillerin değerlendirilmesi ve bağlantıların derinleştirilmesine devam edildiği bildirildi.

EKİPLER, BÖLGEDEKİ 400 FARKLI KAMERAYA AİT 610 SAATİN ÜZERİNDEKİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNİ İNCELEDİ.