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Hassa’da itfaiye ekipleri yerleşim yerindeki yılanı doğal ortamına güvenle geri bıraktı

Haydarlar Mahallesi'nde görülen yılan, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesince zarar verilmeden yakalanıp doğal yaşamına bırakıldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 00:28

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EDİTÖR: Aslı Han

Hassa’da itfaiye ekipleri yerleşim yerindeki yılanı doğal ortamına güvenle geri bıraktı

olayın ayrıntıları:

Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Haydarlar Mahallesi'nde yerleşim yerinde yılan görüldüğü bildirildi. Bildirimin ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

müdahale ve yakalama:

Ekipler, bölgedeki çalışma sonucunda yılanı zarar verilmeden yakaladı.

doğaya bırakılma:

Yakalanan yılan daha sonra uygun bir noktaya bırakılarak doğal yaşam alanına geri gönderildi.

HASSA’DA YERLEŞİM YERİNDE GÖRÜLEN YILAN, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANARAK DOĞAL YAŞAM...

HASSA’DA YERLEŞİM YERİNDE GÖRÜLEN YILAN, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANARAK DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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