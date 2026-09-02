Zabıta 200 yıllık sorumlulukla şehir düzenine katkı veriyor

Zabıta 200 yıllık görev bilinciyle Malatya sokaklarında

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından Zabıta Teşkilatı'nın 200. kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası nedeniyle Malatya Park önünde bir tören düzenlendi. Programa Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mehmet Beytur, Genel Sekreter Yardımcısı Rıza Murat Türksoy, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yiğit, Zabıta Dairesi Başkanı Mehmet Hanifi Acar ile Büyükşehir, Yeşilyurt ve Battalgazi belediyelerinin zabıta ekipleri katıldı.

törende öne çıkan mesajlar:

Mehmet Hanifi Acar törende yaptığı konuşmada Zabıta Teşkilatı'nı 'iki asırlık bir çınar' olarak niteledi ve teşkilatın 'vatandaşın sağlığını koruyan, huzurunu ve güvenini sağlayan birinci teşkilat' olduğunu vurguladı. Acar, 'Biz Osmanlı'dan geliyoruz. Biz, vatandaşın eli, ayağı, gözü ve hizmetkârıyız' ifadelerini kullandı.

Erol Yiğit ise zabıtayı belediyenin görünür yüzü olarak tanımladı ve 'Zabıta, kolluk gücüdür. Kolluk gücü, hakta eksiklik kabul etmez. Siz, belediyenin görünen yüzüsünüz' şeklinde konuştu.

ihya ve yeniden inşa sürecinde zabıtanın rolü:

Dr. Mehmet Beytur konuşmasında zabıta teşkilatının şehirleşme ve modernleşme süreçlerinde üstlendiği görevlere dikkat çekti. Beytur, Malatya'nın pandemi ve ardından gelen 6 Şubat depremlerinin şehir hayatında önemli kayıplara yol açtığını, deprem sonrası önceliğin şehrin fiziki olarak yeniden inşa edilmesi olduğunu belirtti.

Beytur, fiziki ihtiyaçların maddi imkânlar ve yoğun çalışmalarla belli bir süre içinde giderilebileceğini, asıl uzun soluklu olan sürecin ise insanların zihni, alışkanlıkları, ahlakı ve davranışlarıyla ilgili olduğunu ifade etti. 'İhya süreçleri çok daha uzun ve meşakkatli süreçlerdir. Çünkü burada insanın alışkanlıklarını, değerlerini ve şehir kültürünü yeniden güçlendirmek söz konusudur. Bugün haftasını ve gününü kutladığımız zabıta teşkilatımıza da bu süreçte çok ciddi görevler ve sorumluluklar düşüyor' dedi.

Beytur ayrıca şehir düzeninin sağlanmasının ticaretin canlanmasına, ekonominin büyümesine ve vatandaşların kentte yaşama arzusunun artmasına doğrudan katkı sağlayacağını belirterek, zabıta ve denetim faaliyetlerinin etkin ve kurallar çerçevesinde yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından zabıta teşkilatının güçlendirilmesi yönünde yapılan çalışmalar ve personel sayısındaki azalmayı gidermeye yönelik adımların sürdüğü paylaşıldı. Program kapsamında zabıta ekipleri tarafından açılan stantta vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı, çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Malatya Park önündeki standın cuma gününe kadar açık kalacağı duyuruldu.

Program, zabıta teşkilatının geçmişten bugüne taşıdığı sorumlulukla şehir düzenine ve vatandaş güvenine katkı verme iradesinin güçlü bir göstergesi olarak değerlendirildi.

MALATYA’DA ZABITA TEŞKİLATININ 200.KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI