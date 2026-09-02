Saman balyalarındaki yangın Tarsus'ta mantar tesisinde söndürüldü

Saman balyalarındaki yangın Tarsus'ta söndürüldü

Tarsus ilçesi Ulaş Mahallesi'nde, mantar üretimi yapılan bir tesiste açık arazide yığın halinde bulundurulan saman balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yangının çıkış yeri ve nedeni:

Edinilen bilgiye göre yangın, mantar üretimi yapılan tesisin açık arazisinde yığın olarak tutulan saman balyalarında başladı. Yangının henüz bilinmeyen nedenle çıktığı belirtiliyor.

Müdahale süreci ve etkileri:

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Söndürme çalışmalarında iş makinesi de kullanıldı; yangının maddi zarara neden olduğu bildirildi.

TARSUS’TA SAMAN BALYASI YANDI