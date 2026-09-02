Ayaş'ta piknik sonrası İlhan Çayı çevresinde atık sorunu büyüyor

mahalle sakinlerinin tepkisi:

Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Yağmurdede Mahallesi sınırları içindeki İlhan Çayı ve çevresi, hafta sonu yoluna gelen piknikçilerin bıraktığı çöpler yüzünden önemli ölçüde kirlenmiş durumda. Bölgeye dışarıdan gelenlerin geri dönüşte atıkları toplamadan gitmesi, mahalle sakinlerinde ciddi rahatsızlığa yol açtı.

Yayılan koku, görsel kirlilik ve artan böcek/popülasyonu köylüleri tedirgin ediyor. Mahalle halkı, çevrenin yalnızca estetik kayba uğramadığını; sağlıksal risklerin de yükseldiğini belirtiyor.

köylülerin çabası ve yetkili talebi:

Duruma tepki gösteren vatandaşlar, kendi imkanlarıyla çuvallarla temizliğe başladı. Mahalle sakini Saim Akbulut, piknikçilerin duyarsız davranışlarını eleştirerek çevrenin temizlenmesini ve denetimlerin artırılmasını istedi. Akbulut, yetkililerden bölgeye düzenli temizlik ve sorumlulara yönelik tedbir beklediklerini vurguladı.

Mahalleliler, benzer olayların tekrarlanmaması için bilgilendirme tabelaları, çöp kutuları ve daha sıkı denetim gibi somut önlemler talep ediyor. Şu an halkın kendi imkanlarıyla yürüttüğü temizlik çalışmalarının kalıcı çözüm olmadığı, resmi müdahalenin şart olduğu ifade ediliyor.

Yetkililerden gelecek müdahalenin kapsamı ve zamanlaması beklenirken, bölgedeki kirliliğin devam etmesi halinde hem doğal yaşam hem de mahalle sağlığı açısından olumsuz etkilerin süreceği uyarısı yapılıyor.

Ayaş'ta piknikçilerden kaynaklı çevre kirliliği sorunu