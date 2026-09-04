Altun'dan Arabanlı çiftçilere ÇKS başvuruları için yetki devri

başvuru dönemine ilişkin detaylar:

Gaziantep Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, ilçedeki çiftçilere Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Altun, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) arasında imzalanan protokolle Gaziantep’in de içinde bulunduğu 46 ilde olduğu gibi Araban Ziraat Odası’nda da başvuruların alınmaya başlandığını bildirdi.

Açıklamada başvuru takvimi ve yöntemleri net olarak belirtildi: 1 Eylül ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında başvurular e-Devlet üzerinden veya ilgili ilçe ziraat odalarından yapılabilecek. Altun, sürecin üreticilere kolaylık sağlayacak şekilde yürütüleceğini vurguladı.

yetki devri ve imza süreci:

Altun, konuya ilişkin olarak Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Durmuş Ali Doğan ile Gaziantep Ziraat Odaları İl Temsilcisi Cuma Yiğit arasında 2027 yılı ÇKS başvurularının sisteme aktarılması yetki devri protokolünün imzalandığını aktardı. Kendi görev alanı için de Araban Tarım ve Orman İlçe Müdürü Adil Turgut ile devir protokolü imzaladığını belirterek, işlemlerin artık ilçe ziraat odasında da yürütüleceğini söyledi.

Altun, son olarak tüm Arabanlı üretici çiftçilere hayırlı olsun dileğinde bulunarak, başvuruların belirtilen tarihler arasında zamanında yapılmasının önemine vurgu yaptı.

GAZİANTEP ARABAN ZİRAAT ODASI VE SARIMSAK ÜRETİCİ BİRLİĞİ BAŞKANI HASAN ALTUN, ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ (ÇKS) BAŞVURULARININ ALINMAYA BAŞLANDIĞINI DUYURDU.