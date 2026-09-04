Çorum’un kayıp hükümet konağı tarihi meydanda yeniden canlanıyor

Tarihi Çorum Meydanı güçleniyor:

Çorum Belediyesi, kent merkezinin tarihî kimliğini yeniden canlandırma çalışmalarını sürdürüyor. Hürriyet Meydanı ile Ulu Cami çevresinde ilerleyen düzenlemelerin yeni aşaması, 1956 yangınında tamamen yok olan Eski Hükümet Konağı’nın izlerini taşıyacak bir yapıyı meydana kazandırmayı hedefliyor.

Projenin mimari yaklaşımı:

Tarihi Çorum Konağı adıyla hayata geçirilecek yapı, Ulu Cami’nin yanında oluşturulan Tarihi Çorum Meydanı içinde inşa edilecek. Projede amaç, önceki konağın birebir kopyasını yapmak değil; Çorum’un geleneksel mimari anlayışından ve kent siluetinden izler taşıyan, geçmiş ile günümüz arasında uyumlu bir yorum sunan bir konak tasarlamak olarak açıklanıyor. Bu yaklaşım, meydanın tarihî dokusunu güçlendirecek şekilde planlandı.

Başkan Aşgın'ın açıklamaları:

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, projenin eski hükümet konağından ilham alındığını belirterek şunları söyledi: "Ulu Camimiz yanında bulunan Tarihi Çorum Meydanı’na Çorum’un tarihi siluetini yansıtacak, Çorum mimarisine özgü bir konak olan eski hükümet konağını geçmiş mimarisini modernize ederek yeniden inşa ediyoruz. ‘Hükümet konağı bugün yapılsaydı böyle yaparlardı’ düşüncesiyle günümüze taşıdık. Birebir aynısını yapmak istemedik ama ilhamımızı önceki konağımızdan aldık."

Zamanlama ve ölçek:

Projenin inşaat alanının yaklaşık 1600 metrekare olduğu belirtiliyor. Belediye yetkilileri, yapının bir yıl içinde tamamlanmasının planlandığını vurguladı ve projenin meydanın siluetine estetik bir katkı sağlayacağı ifade edildi.

Tarihi Çorum Konağı Projesi’nin temel atma töreni 5 Eylül Cumartesi günü saat 13.30'da Tarihi Çorum Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Belediye, bu çalışma ile şehrin kimliğini ve tarihî dokusunu öne çıkaracak adımlar atmayı sürdürdüğünü açıkladı.

Yeni konak, Çorum’un belleğinde yer etmiş bir yapının izlerini taşıyarak hem meydanın görsel bütünlüğünü tamamlayacak hem de ziyaretçilere ve kentliye tarihî referanslar sunacak bir simge olarak planlanıyor. Belediyenin açıklamaları, projenin kent merkezinde kimliklendirme ve kültürel süreklilik açısından önem taşıdığını ortaya koyuyor.

ÇORUM’DA 1956 YILINDA ÇIKAN YANGINDA TAMAMEN YOK OLAN ESKİ HÜKÜMET KONAĞI’NIN İZLERİ, TARİHİ ÇORUM MEYDANI’NDA YENİDEN HAYAT BULACAK. ÇORUM BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLECEK TARİHİ ÇORUM KONAĞI’NIN TEMELİ 5 EYLÜL’DE ATILACAK.