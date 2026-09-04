söğütlü mahallesine 5 bin 100 metrelik atık su hattı tamamlandı

MARSU'dan kırsal Söğütlü'ye altyapı müdahalesi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Midyat ilçesine bağlı kırsal Söğütlü Mahallesi'nde altyapı eksikliğini gidermek için yürüttüğü çalışmaları tamamladı. Proje kapsamında mahallenin uzun süredir süregelen atık su sorununu çözmek amacıyla yeni hatlar inşa edildi.

yapılan işin boyutu ve teknik ayrıntılar:

Midyat Belediyesi ile iş birliği içinde yürütülen çalışmalarda, belde belediyesi döneminde kısmen yapılmış olan altyapının yetersiz kaldığı ve yeni yerleşim alanlarının oluşmasıyla ihtiyacın arttığı bölgede 5 bin 100 metre uzunluğunda ve 200 milimetre çapında atık su hattı döşendi. İşlemler, mevcut altyapının güçlendirilmesi ve mahalle sakinlerinin günlük hayatını olumsuz etkileyen sorunların azaltılması hedefiyle planlandı.

mahallenin ihtiyaçları ve yerel değerlendirmeler:

Söğütlü Mahalle muhtarı Hasan Özdemir, mahallelerinin 25 yıllık belde statüsünden 2014'te mahalleye dönüşmesiyle birlikte altyapı eksikliklerinin belirginleştiğini belirtti. Özdemir, saha koşullarını aktarırken şu ifadeleri kullandı: "Bizim burası 25 yıllık beldeydi. Mardin Büyükşehir olunca biz mahalleye döndük. Bizim mahalle gelişiyor, büyüyor. Bin hanemiz var. Bu altyapıya da gittikçe ihtiyacımız var. Çok perişan bir durumdaydık. On beş, yirmi günde bir vidanjör istiyorduk. Yazın koku oluyordu, bayağı sivrisinekler oluyordu."

Muhtar Özdemir, geçen yıl mahalle ziyareti yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un verdiği sözün yerine getirilmesinden duydukları memnuniyeti belirterek, "Valimize, MARSU Genel Müdürü ve bütün ekibine Söğütlü halkı adına teşekkür ediyoruz" dedi.

MARSU Genel Müdürü Murat Erçin ise Mardin genelinde merkez ve kırsal mahallelerdeki altyapı ihtiyaçlarının orantılı olarak arttığını vurguladı. Erçin, sürdürülen altyapı hizmetlerinin mahallelerin mevcut durumları ve gelecekteki ihtiyaçları dikkate alınarak planlandığını; sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir altyapı ağı oluşturmak için yatırımların devam edeceğini ifade etti.

Tamamlanan atık su hattı ile Söğütlü Mahallesi'nde vidanjör taleplerinin azalması, yaz aylarındaki kötü kokuların ve sivrisinek yoğunluğunun düşmesi hedefleniyor. Proje, bölgedeki yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik adımların devamının sinyalini veriyor.

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