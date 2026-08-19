Battalgazi’de pazar düzeni için kapsamlı zabıta denetimi

Denetimin kapsamı:

Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Üçbağlar Mahallesi’nde kurulan semt pazarında kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Ekipler pazar içindeki tezgâh düzeni, fiyat etiketleri, ölçü ve tartı aletleri ile satış alanlarının kullanımı üzerine kontroller yaptı.

Denetim sırasında zabıta görevlileri, tezgâhların belirlenen sınırlar içinde kurulup kurulmadığını, ürün fiyatlarının görünür şekilde belirtilip belirtilmediğini ve geçiş alanlarının açık tutulup tutulmadığını inceledi. Eksiklik tespit edilen noktalar hakkında esnafa uyarılar yapıldı ve gerekli bilgilendirmeler sağlandı.

Esnaf bilgilendirmesi ve halkın güvenliği:

Pazar alanını dolaşarak esnafla görüşen ekipler, vatandaşların alışverişlerini düzenli ve güvenli bir ortamda yapabilmesi için dikkat edilmesi gereken kurallar konusunda açıklamalarda bulundu. Yetkililer, düzenli etiketleme ve doğru tartı kullanımının tüketici haklarının korunmasında önem taşıdığını vurguladı.

Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin semt pazarlarına yönelik denetimlerinin ilçe genelinde devam edeceği kaydedildi.

BATTALGAZİ’DE SEMT PAZARLARINA YÖNELİK DENETİMLER SÜRÜYOR