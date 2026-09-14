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Battalgazi'de scooterdan düşen vatandaşa zabıta ve güvenlikten hızlı müdahale

Derme Deresi Parkı'nda elektrikli scooterdan düşen yaralıya zabıta ve güvenlik ekipleri ilk müdahaleyi yapıp 112'yi arayarak sağlık ekiplerini yönlendirdi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 21:38

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Battalgazi'de scooterdan düşen vatandaşa zabıta ve güvenlikten hızlı müdahale

Olay ve ilk müdahale

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Şehitfevzi Mahallesi'ndeki Derme Deresi Parkında saat 19.45 sularında bir vatandaşın elektrikli scooterdan düşerek yaralandığı bildirildi.

Olayı gören zabıta ekipleri ile görevli güvenlik personeli hemen olay yerine giderek vatandaşa ilk yardım uyguladı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

sağlık ekiplerinin geliş süresi:

İhbarın ardından sağlık ekipleri saat 19.48'de olay yerine ulaştı. Ekipler, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı vatandaşı hastaneye sevk etti.

belediyenin saha çalışmaları:

Battalgazi Belediyesi, park ve sosyal yaşam alanlarında huzur ile güvenliğin sağlanması amacıyla zabıta ve güvenlik ekipleriyle saha çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü açıkladı.

BATTALGAZİ&#039;DEKİ SCOOTER KAZASINA EKİPLERDEN HIZLI MÜDAHALE

BATTALGAZİ'DEKİ SCOOTER KAZASINA EKİPLERDEN HIZLI MÜDAHALE

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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