Battalgazi'de scooterdan düşen vatandaşa zabıta ve güvenlikten hızlı müdahale

Olay ve ilk müdahale

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Şehitfevzi Mahallesi'ndeki Derme Deresi Parkında saat 19.45 sularında bir vatandaşın elektrikli scooterdan düşerek yaralandığı bildirildi.

Olayı gören zabıta ekipleri ile görevli güvenlik personeli hemen olay yerine giderek vatandaşa ilk yardım uyguladı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

sağlık ekiplerinin geliş süresi:

İhbarın ardından sağlık ekipleri saat 19.48'de olay yerine ulaştı. Ekipler, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı vatandaşı hastaneye sevk etti.

belediyenin saha çalışmaları:

Battalgazi Belediyesi, park ve sosyal yaşam alanlarında huzur ile güvenliğin sağlanması amacıyla zabıta ve güvenlik ekipleriyle saha çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü açıkladı.

BATTALGAZİ'DEKİ SCOOTER KAZASINA EKİPLERDEN HIZLI MÜDAHALE