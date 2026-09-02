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Bayburt Devlet Hastanesi'nde çocuklara mesai dışı muayene imkanı

Bayburt Devlet Hastanesi'nde 3 Eylül Perşembe akşamı Uzm. Dr. Baturalp Avcı, 17.00-21.00 aralığında mesai dışı çocuk polikliniği hizmeti verecek.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 10:43

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bayburt Devlet Hastanesi'nde çocuklara mesai dışı muayene imkanı

bayburt devlet hastanesi'nden mesai dışı çocuk polikliniği:

Bayburt Devlet Hastanesi (BDH) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği, 3 Eylül Perşembe günü mesai saatleri dışında hizmet sunacak. Bu uygulama ile çocuk hastalar akşam saatlerinde de uzman hekim tarafından muayene edilebilecek.

muayene saatleri ve görevli hekim:

Muayeneler 3 Eylül Perşembe günü 17.00 ile 21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Polikliniği yürütecek olan isim Uzm. Dr. Baturalp Avcı olarak duyuruldu.

hizmetten yararlanma ve giriş prosedürü:

Mesai dışı poliklinikten yararlanmak isteyen hastaların polikliniğe girişleri acil hasta kabul birimi üzerinden yapılacak. Böylece mesai saatleri dışında da uzman hekim muayenesi sağlanması amaçlanıyor.

Bu tür düzenlemeler, özellikle mesai saatleri içinde erişimde zorluk yaşayan aileler için alternatif bir seçenek sunuyor ve poliklinik yükünü dengelenmesine katkı sağlayabiliyor. BDH yetkilileri, uygulamanın tek günlük bir düzenleme olduğunu belirtirken, benzer uygulamaların ihtiyaca göre tekrar edilebileceğine işaret edilebileceğini belirtti.

BDH’DE ÇOCUK HASTALARA YARIN MESAİ DIŞI HİZMET VERİLECEK

BDH’DE ÇOCUK HASTALARA YARIN MESAİ DIŞI HİZMET VERİLECEK

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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