Bayburt müzesi adıyla devredilen Dede Korkut Kent Müzesi kentin mirasını merkezleştirecek

Devir teslim işlemi tamamlandı

Bayburt'ta bulunan Dede Korkut Kent Müzesi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlanarak resmen Bayburt Müzesi adıyla hizmet verecek şekilde devir teslim işlemi gerçekleştirilmiştir. Devir protokolünün imzalanmasının ardından müze binasında gerekli düzenleme ve hazırlıklara başlandığı bildirildi.

Protokol süreci ve kurumlar arası iş birliği

Devir teslim törenine, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlık etti. İşlemler kapsamında Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi arasında protokol imzalanarak müzenin işletme süreci Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesine geçirilmiştir. Protokol imzası sonrası müze binasında teknik ve idari hazırlıklar eş zamanlı başlatıldı.

Eserlerin toplanması ve sergileme planı

Tarihi yapısı ve kent kültürünü yansıtan koleksiyonlarıyla öne çıkan müzede, Bayburt’un zengin mirasının bir araya getirilmesi hedefleniyor. Bayburt Kalesi çevresinde sürdürülen arkeolojik kazılarda ortaya çıkan eserlerin yanı sıra, farklı illerdeki müze depolarında bulunan Bayburt’a ait parçalar kente getirilerek yeni müze çatısı altında sergilenecek.

Müzenin yeniden düzenlenmesiyle ziyaretçilere daha kapsamlı bir sunum yapılması, kentteki tarihî ve kültürel değerlerin merkezileştirilmesi amaçlanıyor. Yapılacak düzenlemelerin, Bayburt’un turizm ve kültür hayatına katkı sağlaması bekleniyor.

Yetkililer, devir sürecinin ardından sergileme politikası, koruma çalışmaları ve ziyaretçi bilgilendirme materyalleri gibi uygulamaların hızlıca hayata geçirileceğini belirtti. Böylece Bayburt Müzesi, hem yerel halka hem de gelen ziyaretçilere kentin tarihini toplu ve erişilebilir biçimde sunacak bir merkez haline gelecek.

BAKANLIĞA DEVREDİLEN DEDE KORKUT KENT MÜZESİ BAYBURT MÜZESİ OLARAK HİZMET VERECEK