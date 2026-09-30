Dolar 49,0124 +0,02%
Euro 55,6829 +0,17%
Bist 12.212,54 -0,63%
Altın Gram 6.670,14 +1,27%
EUR/USD 1,1358 +0,10%
Brent Petrol 96,42 +0,27%
--°

Bayburt müzesi adıyla devredilen Dede Korkut Kent Müzesi kentin mirasını merkezleştirecek

Dede Korkut Kent Müzesi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne devredildi; Bayburt Müzesi adıyla kentteki tarihi eserler toplanacak ve sergilenecek.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 08:29

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Bayburt müzesi adıyla devredilen Dede Korkut Kent Müzesi kentin mirasını merkezleştirecek

Devir teslim işlemi tamamlandı

Bayburt'ta bulunan Dede Korkut Kent Müzesi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlanarak resmen Bayburt Müzesi adıyla hizmet verecek şekilde devir teslim işlemi gerçekleştirilmiştir. Devir protokolünün imzalanmasının ardından müze binasında gerekli düzenleme ve hazırlıklara başlandığı bildirildi.

Protokol süreci ve kurumlar arası iş birliği

Devir teslim törenine, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlık etti. İşlemler kapsamında Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi arasında protokol imzalanarak müzenin işletme süreci Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesine geçirilmiştir. Protokol imzası sonrası müze binasında teknik ve idari hazırlıklar eş zamanlı başlatıldı.

Eserlerin toplanması ve sergileme planı

Tarihi yapısı ve kent kültürünü yansıtan koleksiyonlarıyla öne çıkan müzede, Bayburt’un zengin mirasının bir araya getirilmesi hedefleniyor. Bayburt Kalesi çevresinde sürdürülen arkeolojik kazılarda ortaya çıkan eserlerin yanı sıra, farklı illerdeki müze depolarında bulunan Bayburt’a ait parçalar kente getirilerek yeni müze çatısı altında sergilenecek.

Müzenin yeniden düzenlenmesiyle ziyaretçilere daha kapsamlı bir sunum yapılması, kentteki tarihî ve kültürel değerlerin merkezileştirilmesi amaçlanıyor. Yapılacak düzenlemelerin, Bayburt’un turizm ve kültür hayatına katkı sağlaması bekleniyor.

Yetkililer, devir sürecinin ardından sergileme politikası, koruma çalışmaları ve ziyaretçi bilgilendirme materyalleri gibi uygulamaların hızlıca hayata geçirileceğini belirtti. Böylece Bayburt Müzesi, hem yerel halka hem de gelen ziyaretçilere kentin tarihini toplu ve erişilebilir biçimde sunacak bir merkez haline gelecek.

BAKANLIĞA DEVREDİLEN DEDE KORKUT KENT MÜZESİ BAYBURT MÜZESİ OLARAK HİZMET VERECEK

BAKANLIĞA DEVREDİLEN DEDE KORKUT KENT MÜZESİ BAYBURT MÜZESİ OLARAK HİZMET VERECEK

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karacasu'da Alemler elma festivali başlıyor
images

Ekim sahnesi Denizli'de: şehir tiyatrosu yeni sezonu 'geç kalanlar' ile açılıyor
images

Zamanı aşan Hisar Kalesi çevreyi gözetliyor
images

Üniversitede Gazze günleri öğrenci sesini ve dayanışmayı ön plana çıkardı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mobilyada dijital erişimi artıran ortak kullanım tesisi Kahramanmaraş'ta

Yeni nesil ağlara yönelik eş zamanlı baskında beş şüpheli yakalandı

OMÜ'nün sportif sıçraması: üç sezonda madalya sayısı 10'dan 38'e çıktı

Malatya odası için sorumluluk çağrısı: gücü kişisel çıkarlar için kullanmayalım

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi