bayburt sokaklarında kısa ama etkili dolu sonrası su birikintileri oluştu

Bayburt'ta dolu ve sağanak etkisi

Bayburt'ta görülen gök gürültülü sağanak, beraberinde fındık büyüklüğünde dolu tanelerini getirdi. Yaklaşık 10 dakika süren yağış sırasında Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere kent merkezindeki ara sokaklarda su birikintileri oluştu ve geri çekilen sular sonrasında temizlik çalışmaları başladı.

cadde ve sokaklarda oluşan görüntü:

Yağış anında yollarda ve kaldırımlarda biriken dolu taneleri çevrede beyaz bir tabaka oluşturdu. Bazı noktalarda biriken sular nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, kısa süreli yağış kentte kısa süreli tedirginlik yarattı. Esnaf, işyerlerinin önündeki birikintileri temizleyerek hareketliliği normale döndürmeye çalıştı.

tarihi yapıda elektrik arızası ve AFAD açıklaması:

Kentin simgelerinden Bayburt Kalesini aydınlatan elektrik sisteminde yağış sırasında kıvılcımlar meydana geldi ve kalenin ışıkları söndü. Olayla ilgili yetkililer müdahalede bulundu. AFAD tarafından yapılan açıklamada ise dolu ve sağanağın ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

BAYBURT’TA DOLU YAĞIŞININ ARDINDAN CADDE VE SOKAKLARDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU