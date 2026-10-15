Bursa’da sağanak sonrası Suuçtu Şelalesi doğanın gücünü gösterdi

Bursa'da Suuçtu Şelalesi'nde taşkın görüntüleri

İstanbul ve Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan sağanak yağışın ardından Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Suuçtu Şelalesi büyük oranda coştu. Yağış sonrası derelerde ve şelalede artan su hacmi, bölgede dramatik görseller oluşturdu.

yağışın doğrudan etkileri:

Şelaleden dökülen suların hızı ve hacmi belirgin biçimde yükseldi; bu yükseliş sonucu çevrede yoğun bir buhar ve sis tabakası oluştu. Görüntüler, sağanak yağışın doğrudan etkisini ve su akışındaki ani değişimleri gözler önüne serdi.

yürüyüş alanları ve çevresel görünüm:

Şelalenin etrafındaki yürüyüş yolları ve dinlenme alanlarında su birikintileri ve çamurlu zemin oluştu. Ziyaretçiler için zemin kayganlaşırken, bazı patikalar geçici olarak kullanışsız hale geldi. Bölgedeki manzara, hem doğal güzellik hem de yağışın yarattığı dinamizmi bir arada sundu.

Suuçtu çevresinde kaydedilen görüntüler, sağanak sonrası doğanın gösterdiği gücü somutlaştırdı. Yetkililerin ve ziyaretçilerin mevsim koşullarına dikkat etmesi, olası tehlikelerin önlenmesi açısından önem taşıyor.

BURSA’DA SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİSİYLE SUUÇTU ŞELALESİ COŞTU