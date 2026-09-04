Bayburt TRSM'in yaz programı danışanların sosyal yaşamını canlandırdı

etkinlik programı:

Bayburt Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM), temmuz ve ağustos aylarında danışanlara yönelik bir dizi sosyal etkinlik gerçekleştirdi. Program kapsamında bowling turnuvası, tekne turu, piknik ve uğraş terapisi çalışmaları yer aldı.

sosyal etkinlikler ve bir araya gelme:

Bowling turnuvası, danışanların takım ruhunu destekleyici bir ortamda bir araya gelmesini sağladı. Tekne turu ve piknik programlarında ise katılımcılar açık havada vakit geçirerek sosyalleşme fırsatı buldu; etkinlikler katılımcıların gündelik yaşama ilişkin motivasyonunu artırdı.

ev ziyaretleri ve uğraş terapilerinin rolü:

Merkez ekibi tarafından düzenli olarak yürütülen haftalık ev ziyaretleri ile danışanların günlük yaşamları takip edildi ve ihtiyaçlarına yönelik bireysel destek sağlandı. Merkezde sürdürülen uğraş terapisi çalışmalarında ise danışanların üretkenliklerini artıracak atölye ve faaliyetlere yer verildi.

TRSM ekibi, söz konusu etkinliklerle danışanların hayatın içinde aktif, bağımsız ve üretken bireyler olarak yer almalarını hedefleyerek çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

BAYBURT TRSM DANIŞANLARI İÇİN SOSYAL ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ