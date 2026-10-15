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Bayburt’ta 10 dakikalık dolu yağışı günlük hayatı sarstı

Bayburt'ta 10 dakikalık gök gürültülü sağanak ve fındık büyüklüğünde dolu, sokaklarda su birikintileri oluşturdu; meteoroloji yağışın pazar gününe kadar süreceğini bildirdi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 22:13

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EDİTÖR: Aslı Han

Bayburt’ta 10 dakikalık dolu yağışı günlük hayatı sarstı

Bayburt’ta aniden bastıran dolu günlük yaşamı etkiledi

Bayburt kent merkezinde yaklaşık 10 dakikalık gök gürültülü sağanakla birlikte fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Kısa süreli ancak yoğun olan yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı; bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışın hemen ardından evlerin önlerinde ve sokaklarda biriken dolu taneleri, kentte kısa süreliğine kış manzaralarını andıran görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar ve sürücüler, ani değişen hava koşullarının yarattığı zorluklara şahit oldu.

kısa sürede ortaya çıkan etkiler ve riskler:

Süratle etkili olan dolu ve sağanak, yolların suyla dolmasına ve ulaşımda aksamaya neden oldu. Bu tür kısa süreli yoğun yağışların devam etmesi halinde su baskınları riski gündeme gelmektedir; şehir içi drenajın yetersiz kaldığı noktalarda olumsuzluklar artabilir.

meteorolojinin tahmini:

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre Bayburt’ta gök gürültülü sağanak yağışın pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Yetkililerin verdiği bu bilgi, yağışın süreceği dönemde benzer etkilerin tekrar ortaya çıkabileceğine işaret ediyor.

Yağışın kısa ve yoğun olması, gündelik yaşamı olumsuz etkiledi; ilerleyen günlerdeki yağış seyrine bağlı olarak durumun nasıl şekilleneceği takip ediliyor.

BAYBURT’TA FINDIK BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI

BAYBURT’TA FINDIK BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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