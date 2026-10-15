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Bursaspor sahada yanıt verdi: hedef şampiyonluk

Fatih Şen, Muğlaspor'u 3-0 yendikleri maçın Bursaspor'un şampiyonluk iddiasını güçlendirdiğini ve takımın önünün açık olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 23:39

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Bursaspor sahada yanıt verdi: hedef şampiyonluk

maç değerlendirmesi:

Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında Bursaspor, deplasmanda Muğlaspor’u 3-0 mağlup ederek önemli bir üç puan aldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik sorumlu Fatih Şen, maçın takım için taşıdığı öneme vurgu yaptı ve geride kalan haftanın etkilerini sahada cevaplayarak silmek istediklerini belirtti.

Şen, takımın ilk yarıda rüzgârın etkisiyle beklenen performansı tam olarak sahaya yansıtamadığını ifade etti ancak mücadele ve savunma disiplini konusundaki memnuniyetini dile getirdi. İkinci yarıda yapılan format değişikliklerinin kilit rol oynadığını, bu değişikliklerle oyunun tamamen Bursaspor lehine döndüğünü anlattı.

"Bursaspor, şampiyonluğun en büyük adaylarından" sözünü kullanan Şen, oyuncularını 3-0'lık galibiyet için tebrik etti ve bunun moralini Pendik maçıyla sürdürmek istediklerini ekledi.

taktik değişiklikler ve maçın kırılma anları:

Teknik ekip, ikinci yarıda takımın oyun formatını değiştirdi; bu hamleyle hem saha hakimiyeti yeniden sağlandı hem de gol fırsatları değerlendirildi. Şen, "Format değişikliğinden sonra tamamen oyunun hakimi olduk. Golleri de bulduk. Golleri bulduktan sonra tamamen oyun zaten bize döndü." ifadelerini kullandı. Bu değerlendirme takımın ikinci yarı adaptasyonunu ve oyun planının etkinliğini gösterdi.

Maç boyunca rakibe boş alan bırakmama ve mücadele gücüne dikkat çeken Şen, hücumda ilk yarılarda pozisyona girme sıkıntısı yaşadıklarını kabul etti fakat ikinci yarıdaki dönüşlerle çoğu maçı lehlerine çevirdiklerini hatırlattı. Savunma disiplini ve ikinci yarıdaki konsantrasyon artışı galibiyette belirleyici oldu.

şampiyonluk perspektifi ve önümüzdeki hedef:

Şen, takımın şampiyonluk iddiasına ilişkin olarak "Zaten şampiyonluğun en büyük adaylarından. Bunu da başaracak güçteyiz." dedi. Bununla birlikte rakiplerin kendilerine karşı iyi kapanma stratejileri uyguladığını ve bu durumu aşma konusunda zaman zaman zorlandıklarını belirtti.

Teknik sorumlu, önlerindeki Pendik sınavını işaret ederek galibiyeti devam ettirme niyetini vurguladı: "İnşallah bunu Pendik maçıyla tekrar süslemek istiyoruz üç puanla." Son söz olarak Şen, önemli olanın maçı nasıl bitirdiği olduğunu vurgulayıp, takımın özellikle ikinci yarı performanslarıyla hanesine üç puan yazdırmaya alıştığını ifade etti.

BURSAPOR YARDIMCI ANTRENÖRÜ FATİH ŞEN

BURSAPOR YARDIMCI ANTRENÖRÜ FATİH ŞEN

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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