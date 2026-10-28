Bayburt'ta 103 yıllık cumhuriyet, çelenk ve İstiklal Marşı'yla karşılandı

Bayburt'ta cumhuriyet kutlamaları başladı

Cumhuriyetin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü münasebetiyle Bayburt'ta düzenlenen resmi törenler, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Tören ilk bölümünde kent protokolü bir araya gelerek anıta saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı söylendi.

Çelenk sunumu ve anma:

Törene Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş ve Trabzon 17. Komando Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Burak Yılmaz katıldı. Saray Bahçesi'nde gerçekleştirilen organizasyonda protokol üyeleri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu; ardından topluca saygı duruşunda bulunuldu ve milli marş okundu.

29 Ekim programı:

Kutlamalar yarın da sürecek. 29 Ekim Perşembe günü saat 10.45'te valilik makamında tebrikat töreni yapılacak, saat 11.00'de ise kutlamalar Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenecek törenle devam edecek.

Resmi törenler kapsamında gerçekleştirilen çelenk sunumu ve anma, Bayburt'taki Cumhuriyet coşkusunun merkezi etkinliği olarak kayda geçti.

BAYBURT’TA CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI ÇELENK SUNUMUYLA BAŞLADI