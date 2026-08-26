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Bayburt’ta atıl tarımlar için saha denetimleri hız kazandı

Bayburt’ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, iki yıl üst üste işlenmediği tespit edilen arazileri yerinde inceleyip yeniden üretime kazandırıyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 09:37

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EDİTÖR: Aslı Han

Bayburt’ta atıl tarımlar için saha denetimleri hız kazandı

Bayburt’ta işlenmeyen tarım arazilerinde yerinde tespit çalışmaları

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde tarım arazilerinde teknik kontroller yaparak uzun süredir üretimde olmayan alanların tespitine devam ediyor. Yapılan saha çalışmaları, arazilerin mevcut kullanım durumunu yerinde incelemeye ve potansiyel dönüşüm alanlarını belirlemeye odaklanıyor.

Çalışmanın amaçları:

Çalışmaların temel hedefi, tarım arazilerinin etkin kullanımını sağlamak, üretime kazandırmak ve sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesine katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda, ekipler sahadaki arazilerin toprak, nadas, ekim durumu ve kullanım şekli gibi kriterlerini değerlendiriyor.

Uygulama ve takip süreci:

Denetimler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan 'İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik' hükümleri doğrultusunda yürütülüyor. Mevcut uygulamada, iki yıl üst üste işlenmediği değerlendirilen araziler belirleniyor ve bu alanların yeniden tarımsal üretime kazandırılması için gerekli idari süreçler takip ediliyor.

İl müdürlüğü yetkilileri, saha çalışmalarının devam edeceğini ve tespit edilen arazilerde üretimi teşvik edecek çözümler ile arazi sahipleri ve potansiyel kullanıcılar arasında aracılık yapılacağını bildiriyor. Çalışmaların sonuçları, bölgedeki tarımsal verimlilik ve arazi kullanım planlaması açısından izlenmeye devam edecek.

BAYBURT’TA İŞLENMEYEN TARIM ARAZİLERİ İÇİN SAHA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

BAYBURT’TA İŞLENMEYEN TARIM ARAZİLERİ İÇİN SAHA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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