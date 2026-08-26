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Bursa'da akciğer kanserinde immünoterapi vakalarla değerlendirildi

Uludağ Klinik Onkoloji Derneği ve Medicana Bursa ev sahipliğinde düzenlenen seminerde akciğer kanserinde immünoterapi uygulamaları ve vaka bazlı multidisipliner yönetim tartışıldı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 10:25

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bursa'da akciğer kanserinde immünoterapi vakalarla değerlendirildi

Bursa'da akciğer kanserinde immünoterapi vakalarla değerlendirildi

Uludağ Klinik Onkoloji Derneği iş birliğiyle ve Medicana Bursa Hastanesi ev sahipliğinde düzenlenen "Akciğer Kanserinde İmmünoterapi: Vakalarla Preoperatif, Perioperatif ve Metastatik Hastalık Yönetimi" başlıklı bilimsel seminer, Bursa'da gerçekleşti. Toplantı; teşhis, evreleme, cerrahi planlama ve immünoterapinin hastalığın farklı evrelerindeki yeri üzerine uzman görüşlerinin paylaşıldığı bir platform sundu.

teşhis, evreleme ve cerrahi planlama:

Programın ilk bölümünde akciğer kanserinde güncel yaklaşımlar ele alındı. Prof. Dr. Tezer Kutluk "Progress in Global Cancer" sunumuyla küresel perspektifi aktardı. Dr. Başak Burgazlıoğlu akciğer kanserinde tanı ve evreleme yöntemlerini değerlendirirken, Doç. Dr. Muharrem Erol KHDAK'de rezektabilite konusunu vaka temelli örneklerle açıkladı. Bu oturum, cerrahi karar süreçleri ile görüntüleme ve patoloji bulgularının nasıl entegre edileceğine dair ayrıntılı tartışmalara zemin hazırladı.

immünoterapi uygulamaları ve tedavi seçenekleri:

Toplantının ikinci bölümünde özellikle küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) bağlamında immünoterapi verileri tartışıldı. Non-metastatik KHDAK'de immünoterapinin kullanım alanları ve kombinasyon stratejileri üzerine Doç. Dr. Emre Hafızoğlu değerlendirmeler sundu. Metastatik KHDAK'de immünoterapi ile kemoterapi yaklaşımlarını ise Doç. Dr. Mustafa Canhoroz ele aldı. Oturumda, farklı evrelerdeki tedavi akışları ve literatürdeki güncel bilimsel veriler ışığında hangi hasta profillerinde hangi yaklaşımların tercih edilebileceği üzerinde duruldu.

multidisipliner tümör konseyi ve olgu tartışmaları:

Toplantının vaka tartışmaları bölümünde multidisipliner yaklaşım ön plana çıktı. İlk olgu tartışmasında non-metastatik KHDAK için kemioimmünoterapi seçenekleri, göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, nükleer tıp, patoloji, radyoloji, radyasyon onkolojisi ve tıbbi onkoloji uzmanlarının katkılarıyla değerlendirildi. Metastatik hasta vakasında ise kemioimmünoterapi seçimi ve hasta özelinde tedavi kararları detaylandırıldı.

Programda ayrıca Prof. Dr. Nilüfer Avcı, Prof. Dr. Türkkan Evrensel, Doç. Dr. Hüseyin Melek, Prof. Dr. Bülent Orhan, Prof. Dr. Ender Kurt, Prof. Dr. Erdem Çubukçu, Prof. Dr. Turgut Kaçan ve Prof. Dr. Arife Ulaş da yer aldı ve oturumlarda katkı sağladılar.

Toplantı, akciğer kanserinde immünoterapinin farklı evrelerdeki kullanım alanlarına ilişkin güncel bilimsel verilerin paylaşılmasını, tedavi seçeneklerinin tartışılmasını ve multidisipliner hasta yönetiminin vaka bazlı örneklerle irdelenmesini sağladı. Farklı disiplinlerden hekimlerin deneyim paylaşımı, tanıdan tedaviye uzanan süreçte hasta yönetiminde ortak karar mekanizmalarının güçlendirilmesine katkı sundu.

ULUDAĞ KLİNİK ONKOLOJİ DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİYLE, MEDİCANA BURSA HASTANESİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN...

ULUDAĞ KLİNİK ONKOLOJİ DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİYLE, MEDİCANA BURSA HASTANESİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN "AKCİĞER KANSERİNDE İMMÜNOTERAPİ: VAKALARLA PREOPERATİF, PERİOPERATİF VE METASTATİK HASTALIK YÖNETİMİ" SEMİNERİ, BURSA'DA GERÇEKLEŞTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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