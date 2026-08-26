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Çarpmanın ardından yaya koştu, sürücü ve ekipler şaşkın kaldı

Bursa Osmangazi'de İzmir Yolu Caddesi'nde seyir halindeki otomobil, yolda yürüyen yayaya çarptı; yaya koşarak kaçtı, anlar araç kamerasında.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 10:26

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çarpmanın ardından yaya koştu, sürücü ve ekipler şaşkın kaldı

olayın gelişimi:

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi Gaziakdemir Mahalle mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kimliği açıklanmayan otomobil sağ şeritte seyir halindeyken yolda yürüyen bir yayaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin aynası kırıldı; ancak çarpılan kişi olay yerinden koşarak uzaklaştı. Bu anlar araç içi kamerasınca saniye saniye kayıt altına alındı.

sürücünün ve ekiplerin durumu:

Sürücü, yayayı arayıp bulamayınca 112 Acil Servis Hattı'nı arayarak durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri arama yaptı fakat yayaya ulaşamadı.

Sürücü, yaşanan şaşkınlık nedeniyle polis ekiplerinden kaza raporu talep etmedi.

yetkililerin uyarıları:

Trafik ekipleri, benzer olaylara karşı hem yayaları hem de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle ana arterlerde yaya hareketlerine dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

BURSA&#039;DA ANA ARTERDE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL, YOLDA YÜRÜYEN YAYAYA ÇARPTI. KAZADAN SONRA YAYA...

BURSA'DA ANA ARTERDE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL, YOLDA YÜRÜYEN YAYAYA ÇARPTI. KAZADAN SONRA YAYA KOŞARAK OLAY YERİNDEN KAÇTI. İLGİNÇ ANLAR ARAÇ İÇİ KAMERASINA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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