Diyarbakır'da gıda denetiminde 7 ton 100 kilogram una el konuldu

Denetim sonucu bulunan ürünler

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı gıda denetim ekipleri, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmede yaptığı kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş ve böceklenmiş unlar tespit etti. Tüketilmesi sağlık açısından risk taşıyan ürünler zabıta ekipleriyle birlikte tutanak altına alındı.

Denetimde tespit edilenler:

Ekiplerin belirlediği toplam miktar 7 ton 100 kilogram un olup, mevzuata aykırı şekilde depolanan ürünlere el konuldu. Bulgular, halk sağlığını koruma amaçlı sürdürülmekte olan rutin kontrollerin bir parçası olarak kayda geçti.

Alınan önlemler ve işlem:

Mevzuat gereği el konulan ürünlere ilişkin gerekli idari işlemler yapıldı; ürünler zabıta eşliğinde imha edilmek üzere Çöp Aktarma İstasyonuna sevk edilerek imha edildi. Büyükşehir Belediyesi, üretim, depolama ve satış noktalarındaki denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.

DİYARBAKIR'DA GIDA DENETİMİNDE BOZULMUŞ 7 TON UNA EL KONULDU