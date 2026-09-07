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Bayburt'ta halk sağlığı haftası kapsamında bağımlılıkla mücadele seferberliği

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası'nda 'Kaybetmeden Fark Et' temasıyla bağımlılığın zararları ve korunma yollarını anlattı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bayburt'ta halk sağlığı haftası kapsamında bağımlılıkla mücadele seferberliği

etkinlik hakkında:

Bayburt'ta, 3-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Halk Sağlığı Haftası kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 'Kaybetmeden Fark Et' temasıyla bağımlılıkla mücadeleye yönelik bir bilgilendirme çalışması yürüttü. Kurulan stantta vatandaşlarla doğrudan iletişim kurularak tütün, madde ve teknoloji bağımlılığı konularında farkındalık artırıldı.

ölçümler ve uygulanan testler:

Stantta ziyaretçilere bağımlılığın zararları ve korunma yöntemleri anlatıldı; uygulamalı olarak karbonmonoksit (CO) ölçümleri yapıldı ve nikotin bağımlılığı testleri gerçekleştirildi. Bu testler, bireylerin risk düzeylerini görmelerine ve erken müdahale olanaklarına yönelmelerine yardımcı oldu.

yönlendirme ve bilgilendirme materyalleri:

Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara kentte hizmet veren sigara bırakma poliklinikleri hakkında bilgi verildi ve başvurular için yönlendirme sağlandı. Ayrıca sağlıklı ve bağımsız yaşam konusunda farkındalık oluşturacak broşürler dağıtılarak, korunma yolları ve destek imkânları hakkında pratik bilgiler sunuldu.

Etkinlik, toplum sağlığını koruma hedefiyle bireyleri bilinçlendirmeye odaklandı; İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri benzer çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, vatandaşları hizmetlerden yararlanmaya davet etti.

BAYBURT’TA VATANDAŞLARA BAĞIMLILIĞIN RİSKLERİ ANLATILDI

BAYBURT’TA VATANDAŞLARA BAĞIMLILIĞIN RİSKLERİ ANLATILDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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