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Vucic istifayla kampanyaya: 27 eylül sonrası sahaya inecek

Aleksandar Vucic, 27 Eylül'de görevinden istifa edeceğini ve 25 Ekim'deki erken seçimde aday olarak sıradan vatandaş gibi ülkeyi dolaşacağını açıkladı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 23:34

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EDİTÖR: Caner Şahin

Vucic istifayla kampanyaya: 27 eylül sonrası sahaya inecek

Vucic istifa kararını açıkladı

Aleksandar Vucic, 27 Eylül'de cumhurbaşkanlığı görevinden istifa edeceğini ve 25 Ekim'de yapılacak erken genel seçimde aday olarak kampanya yürüteceğini açıkladı. Sırp Pink televizyonuna konuşan Vucic, istifanın ardından 'sıradan bir vatandaş' olarak ülkeyi dolaşacağını söyledi.

seçim hedefi ve siyasi konumlandırma:

İktidardaki Sırp İlerleme Partisi (SNS) için başbakan adayı olan Vucic, kendi ismini taşıyan seçim listesinin yüzde 50'nin altında oy almasını başarısızlık kabul edeceğini belirtti. Seçim kampanyasını doğrudan sahada yürüterek halkla temas kurmayı ve bu hedefi kuvvetlendirmeyi amaçlıyor.

muhalefet iddiaları ve 'düello' çağrısı:

Vucic, cumhurbaşkanlığından ayrıldıktan sonra öğrenci hareketinin adayı ile televizyonda düello gerçekleştirmeye hazır olduğunu söyledi ve "Düelloya çıkmak isterim" ifadelerini kullandı. İki yıldır süren protestoları muhalifler ile sivil toplum temsilcilerinden oluşan bir koalisyonun yönettiğini savundu.

Öğrenciler öncülüğündeki protestocuların 'Öğrenci Listesi' başlıklı bir seçim listesi açıklamalarına değinen Vucic, muhalif hareketin başbakanlığa Dejan Soskic'i aday gösterebileceğini ileri sürdü ve bunun para politikaları ile Merkez Bankası'na etkileri konusunda eleştirilerde bulundu. Vucic, böyle bir yönetimin iktidara gelmesi halinde "Sırbistan’ın üç gün içinde Rusya’ya yaptırım uygulayacağını" da öne sürdü.

Parlamentonun feshedildiğini ve seçim takviminin belirlendiğini hatırlatan Vucic, seçimin ülkenin gündemini netleştireceğini savundu.

erken seçim ve protesto geçmişi:

Vucic, 9 Eylül'de parlamento feshedildikten sonra seçim tarihini 25 Ekim olarak ilan etti. Başbakan ve cumhurbaşkanlığı pozisyonlarında 12 yıldır iktidarda olan Vucic, 2024 yılı Kasım ayında Novi Sad kentindeki tren istasyonunun beton sundurmasının çökmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybetmesiyle başlayan ve yolsuzluk karşıtı taleplerle genişleyen protestolarla karşı karşıya kalmıştı. Bu gelişmeler erken seçim kararında belirleyici oldu.

SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI ALEKSANDAR VUCİC, 27 EYLÜL&#039;DE GÖREVİNDEN İSTİFA EDECEĞİNİ...

SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI ALEKSANDAR VUCİC, 27 EYLÜL'DE GÖREVİNDEN İSTİFA EDECEĞİNİ AÇIKLADI.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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