Bayburt'ta hasat sürecinde tmo alımlarında hız kesilmiyor

Bayburt'ta tmo alım ofisinde ürün kabulü sürüyor

Bayburt'ta devam eden hasat sezonu kapsamında Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım ofisinde üreticilerden gelen ürünlerin kabulü aralıksız devam ediyor. 14 Ağustos tarihinde başlayan alımlarda, şu ana kadar üreticilerden yoğun başvuru gerçekleştirildi.

teslimat ve miktar bilgileri:

Kayıtlara göre, alım döneminin başlangıcından itibaren 290 çiftçi TMO ofisine başvurdu ve toplamda yaklaşık 2 bin ton ürün teslim alındı. Kabul edilen yüklemelerin kayıt ve depolama süreçleri ofiste düzenli olarak yürütülüyor.

denetim, kalite ve koordinasyon:

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü adına Müdür Yardımcısı Abdurrahman Müftüoğlu, Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe ve Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü teknik personeli, TMO alım ofisini ziyaret ederek süreçleri yerinde inceledi. Yapılan incelemede ürünlerin kabul, tartı, kalite kontrolleri ve depolama şartları değerlendirildi.

Ziyarette TMO personeliyle yapılan görüşmelerde alım işlemlerinin sorunsuz yürütülmesi, kalite kriterlerinin doğru uygulanması ve olası aksaklıkların hızlı şekilde giderilmesi için alınabilecek önlemler ele alındı. Teknik ekipler, uygulamalardaki akışkanlığı ve kayıt düzenini gözden geçirdi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli alım noktasında üreticilerle bir araya gelerek sahadaki talepleri ve beklentileri dinledi. Üreticilerin yönelttiği sorular, alım koşulları ve teslim süreçlerine ilişkin geri bildirimler kayıt altına alındı.

Ofis yetkilileri ve kurum temsilcileri, hasat döneminin sağlıklı şekilde tamamlanabilmesi için kurumlar arasındaki koordinasyonun önemine vurgu yaptı. Bu kapsamda, iletişim ve iş birliği kanallarının açık tutulacağı ve ortaya çıkabilecek problemlere hızlı müdahale edileceği bildirildi.

Üreticiler de süreçteki düzenleme ve kontrollerin devam etmesinin, hem ürün kalitesinin korunması hem de teslimatların şeffaf yürütülmesi bakımından olumlu olduğunu belirtti. Alımların planlandığı şekilde sürmesi halinde sezonun beklentilere uygun tamamlanacağı aktarıldı.

BAYBURT’TA TMO ALIM OFİSİNDE ÜRÜN KABULÜ SÜRÜYOR