Hayata iki kez dönen hasta, kurtaran doktora çiçek verdi

olayın akışı:

2 Ağustos'ta Kahramanmaraş'ta aniden rahatsızlanan 42 yaşındaki Mehmet Tuğra, özel bir hastanenin acil servisine başvurdu. İlk değerlendirmede durumunun ciddi olduğu belirlenince ekipler hızlı müdahale etti; hasta entübe edilirken kalp masajı uygulandı. İleri tetkik ve tedavi amacıyla Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken ambulansta kalbi yeniden durdu ve ekipler tekrar müdahale etti.

yeniden canlandırma ve tedavi süreçleri:

Yaklaşık 1 dakika içinde özel hastaneye geri getirilen hasta, kapı önünde başlayan yeniden canlandırma çabaları ve sedye üzerinde devam eden müdahalelerle ekip tarafından tekrar hayata döndürüldü. Ardından devlet hastanesinde yapılan operasyonla tedavisi tamamlandı; sağlık durumu düzelerek taburcu sürecine geçildi. Olay sırasında hastanın kalbi iki kere durdu ve ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde oksijensiz kaldığı süre kısaldı, beyne veya vücuda kalıcı hasar oluşmadı.

doktor ve hastanın açıklamaları:

Hastanın ifadesine göre: "Bir kriz şüphesi uyandırdı bende. Bir an önce bir sağlık kuruluşuna gitmem gerektiğini hissettim zaten. Vücudum yeterince bir tepki verdi bu duruma. Hızlı bir şekilde hastanenin aciline geldim. Hızlı bir şekilde buraya intikal ettim hocam da burada pazar günü nöbetçiymiş, sağ olsun. Kendisine çok teşekkür ederim".

İlk müdahaleyi yapan acil hekimi Dr. Bintünnur Ekremoğlu ise süreci şöyle anlattı: "Mehmet Bey çok erken fark etmiş. Bilinçli birisi. ‘Göğsüm ağrıyor, galiba kalp krizi geçiriyorum’ diyerek geldi. Şikayetlerini de dört dörtlük anlattı. Tabii biz burada ekibimizle ilk müdahalemizi hemen yaptık. Tetkiklerle de teşhisimizi doğrulayıp en yakın yere ileri müdahale için sevk işlemlerini başlattık. Hastamızın kalbi iki kere durdu. Sevk için biz ilk bilinci açıkken yola çıkardık. Yolda ambulansta durmuş ama orada ekibimiz hemen bize haber verdi. ‘Geri dönüyoruz hastaneye yakınınız’ dedi. Tekrar geldiler. Biz hemen kapı önünde zaten masajla karşıladık. Direkt kalp masajına başlayarak müdahale odasına aldık. Sedyenin üzerinde masaja başlamıştık. Burada önemli olan zaten hastanın oksijensiz kalmaması, dolaşımını devam ettirmemiz gerekiyordu. Hem solunumu hem dolaşımı durmuştu. Entübe etmek zorunda kaldık. Ama neyse ki oksijensiz kaldığı süre çok kısa olduğu için beyne, vücuda hiçbir hasar almadan atlatabildi o dönemi. Hızlı müdahalemiz orada bizi kurtardı. Biz burada müdahale ederken bir kere daha kalbi durdu. Sonra kendine gelmedi ama kalbi normal atmaya başlayınca doktorlu bir ekiple tekrar uygun yere sevkini sağladık. Beyefendi çok bilinçli geldi. Direkt müdahale odasına gelip sedyeye uzandı. Ailesinde hiç böyle bir öykü olmamasına rağmen, kronik hastalığı olmamasına rağmen fark etmiş durumu. Çok genç yaşta zaten. Sonradan haberini aldık. Kalbi besleyen iki büyük damarında tıkanma olmuş çok büyük oranda. Çok tehlikeli bir şey atlatmış. Biz de yardımcı olmuş olduk ona".

görgü kayıtları ve son adım:

Olay anı ve ekiplerin hastaya müdahale ettiği anlar, hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı. İyileşen Mehmet Tuğra, tedavisinin ardından ilk müdahaleyi yapan doktoru ziyaret ederek yanında getirdiği çiçek buketini verip teşekkür etti.

ANİDEN RAHATSIZLANAN 42 YAŞINDAKİ MEHMET TUĞRA, ÖZEL BİR HASTANEDE ACİL SERVİSE BAŞVURDU. BURADA YAPILAN İLK DEĞERLENDİRMEDE SAĞLIK DURUMUNUN CİDDİ OLDUĞU BELİRLENEN HASTA, SAĞLIK EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE TEDAVİ ALTINA ALINDI