Şok marketler pestisit analizini genişleterek Rio domateslerde izlenebilirliği güçlendiriyor

Şok marketler pestisit analizini genişletiyor:

ŞOK Marketler, salça ve konserve hazırlıklarında sıkça tercih edilen Rio markalı domatesleri mağazalara göndermeden önce kendi tedarik platformlarındaki laboratuvarlarda pestisit analizinden geçiriyor. Analizlerden geçen ürünlerin kasalarına "Pestisit Analizinden Geçmiştir" etiketi yapıştırılırken, tüketiciler etiket üzerindeki QR kodu okutarak analiz raporlarına Cepte ŞOK uygulaması üzerinden ulaşabiliyor.

analiz süreci ve tüketici erişimi:

Pestisit Analizi uygulaması, mevzuat kapsamında yapılan kontrollerin yanı sıra ŞOK Marketler’in laboratuvar testlerini de içeriyor. Rio domatesleri için analiz sonuçları Türk Gıda Kodeksi kriterlerine uygun bulunarak mağazalara sevk edilmeye başlandı. Etiket ve QR kod uygulaması, tüketicilere ürünün analiz geçmişini anlık olarak görme imkânı sağlıyor ve satın alma sürecinde şeffaflığı artırıyor.

uygulamanın kapsamı ve genişleme planı:

ŞOK Marketler, 2025 yılı sonunda hayata geçirdiği Pestisit Analizi uygulamasını taze meyve-sebze gruplarına yaymaya devam ediyor. Domates, biber ve narenciye ürünlerinin ardından uygulama kapsamı sarımsak ve çekirdeksiz üzüm gibi yeni ürünlere de genişletiliyor. Kış hazırlıklarının yoğunlaştığı bu dönemde Rio domateslerinin analize tabi tutulup raflara ulaştırılması, özellikle konserve ve salça üretimi yapan tüketiciler için güvence niteliği taşıyor.

tarladan sofraya izlenebilirlik ve üretici desteği:

ŞOK Marketler’in 2020’den beri uyguladığı "Tarladan Sofraya Doğru Tarım" modeli, pestisit analizleriyle birleşerek izlenebilirliği ve gıda güvenliğini güçlendiriyor. Sözleşmeli tarım çerçevesinde çiftçilerle uzun vadeli iş birlikleri kuruluyor; alım garantisi ve sahada verilen ziraat mühendisliği desteğiyle üretimin sürdürülebilirliği hedefleniyor. Hasat sonrası analiz sonuçları üreticilerle paylaşılıyor ve gerektiğinde iyileştirme odaklı yönlendirmeler yapılıyor; böylece pestisit kontrolü üretim sürecinin bütününe entegre ediliyor.

Uğur Demirel: "ŞOK Marketler olarak gıda güvenliğini tarladan sofraya uzanan bir yaklaşımla ele alıyoruz. Kendi laboratuvarlarımızda başlattığımız pestisit analiz uygulamamızı farklı meyve-sebze gruplarını da sisteme dahil ederek adım adım genişletiyoruz. Evlerde kışlık mutfak hazırlıklarının başladığı bu dönemde, salça ve konservelerin vazgeçilmezi Rio domatesleri de pestisit kontrolünden geçirerek mağazalarımızda müşterilerimizle buluşturuyoruz. Müşterilerimizin kış hazırlıklarını da gönül rahatlığıyla yapmasını arzu ediyoruz. Ürünlerin analiz sonuçlarını QR kodlar aracılığıyla müşterilerimizle paylaşarak bu süreci şeffaf hale getiriyoruz. Aynı zamanda üreticilerimizi saha eğitimleriyle destekleyerek sürdürülebilir tarımı güçlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de yeni laboratuvarlar açarak daha fazla üründe analiz yapmaya devam edeceğiz."

Uygulamanın tüketiciye doğrudan yansıması, satın alma güvenini artırmasının yanı sıra üreticilerin saha uygulamalarını iyileştirmeye yönelik somut geri bildirimler almasını sağlıyor. ŞOK Marketler, laboratuvar testleri, etiketleme ve dijital erişimle tedarik zincirinde şeffaflığı artırmayı ve kışlık hazırlık döneminde tüketicilerin beklentilerini karşılamayı amaçlıyor.

ŞOK MARKETLER, PESTİSİT ANALİZİ UYGULAMASINI YENİ ÜRÜN GRUPLARIYLA SÜRDÜRÜYOR