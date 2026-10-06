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bayburt’ta ilk yardım bilinci semineri düzenlendi

Bayburt Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde Çağla Pekmezci tarafından verilen seminerde hayat kurtarma zinciri, temel müdahaleler ve acil iletişim anlatıldı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 12:41

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EDİTÖR: Emre Koç

bayburt’ta ilk yardım bilinci semineri düzenlendi

Bayburt’ta düzenlenen ilk yardım semineri

Bayburt Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen ilk yardım semineri, İlk ve Acil Yardım Sağlık Memuru Çağla Pekmezci tarafından verildi. Katılımcılara ilk yardımın temel amaçları ve yaşamı koruma pratikleri konusunda kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Seminerde ele alınan konular:

Sunumda öncelikle ilk yardımın tanımı ve temel amaçları açıklandı. Ardından yaşamı kurtarma sürecinin aşamaları olan hayat kurtarma zinciri üzerinde duruldu ve uygulamalı olmayan ama yön gösterici müdahaleler hakkında bilgi verildi.

Katılımcılara ayrıca genel ilk yardım müdahaleleri, yaralanma ve acil tıbbi durumlarda yapılması gerekenler sıralandı; bu müdahalelerin önceliklendirilmesi ve güvenlik açısından dikkat edilmesi gereken hususlar vurgulandı.

Acil iletişim ve konum paylaşımı:

Seminerde 112 Acil Çağrı Merkezi aranırken sakin olunmasının önemi öne çıkarıldı. Olay ve yaralının durumu ile adres ve konum bilgilerinin doğru ve anlaşılır şekilde aktarılması gerektiği katılımcılara hatırlatıldı.

Adres bilinmediğinde konum bilgisinin nasıl iletilebileceği pratik bir yöntemle aktarıldı: bilinmeyen bir konumda 7777 numarasına 'NEREDEYİM' yazılarak SMS gönderilmesiyle yetkililere konum bilgilerinin iletilebileceği belirtildi.

Seminer boyunca sorulara geniş yer verildi; katılımcıların soruları cevaplanarak uygulamada karşılaşılabilecek durumlar aydınlatıldı. Eğitim, soru-cevap bölümünün tamamlanmasının ardından sona erdi.

BAYBURT’TA İLK YARDIM SEMİNERİ DÜZENLENDİ

BAYBURT’TA İLK YARDIM SEMİNERİ DÜZENLENDİ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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