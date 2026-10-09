Bayburt'ta öğrenciler ve sağlıkçılar erken tanı için yürüdü

Yürüyüşler Aydıntepe ve Demirözü'nde tamamlandı

Bayburt’un Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında erken tanının önemi vurgulanmak üzere yürüyüş etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler, yerel okullar ve sağlık kuruluşlarının iş birliğiyle gerçekleştirildi.

etkinlik düzeni ve katılımcılar:

Yürüyüşler, İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde planlandı. Aydıntepe ve Demirözü ilçe kaymakamlıkları önünden başlayan kortejler ana cadde üzerinden ilerleyerek Aydıntepe Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Demirözü Mustafa Köseoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde sonlandı. Etkinliklerde öğrenciler, öğretmenler ve sağlık çalışanları yer aldı.

dağıtılan materyaller ve ikramlar:

Katılımcılara yürüyüş öncesinde 'Sağlığın İçin Her Gün 10.000' temalı tişörtler dağıtıldı. Yürüyüşün ardından katılımcılara elma ve su ikram edilerek fiziksel aktivitenin ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi desteklendi.

Etkinlik boyunca görevli sağlık personeli kısa bilgilendirmeler yaparak kadınların düzenli kanser taramalarına katılmasının gerekliliğini hatırlattı. Organizasyon yetkilileri, toplumda meme kanserine ilişkin farkındalığı artırmak ve belirtiler ile risk faktörleri konusunda bilgi vermek amacıyla bu tür etkinliklerin süreceğini belirtti.

BAYBURT’TA MEME KANSERİNE KARŞI FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ